Zapiekanka z serka wiejskiego to przepis idealny na szybkie i zdrowe śniadanie. Ten prosty do wykonania przepis jest zdrowy i mało kaloryczny. Dietetycy polecają go swoim pacjentom, którzy chcą zrzucić zbędne kilogramy oraz tym, którzy lubię, nawet latem, zjeść śniadanie na ciepło. Jak ją zrobić?