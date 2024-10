Szarlotka to ciasto, które ma tak samo wielu zwolenników jak sernik i na pewno o wiele więcej niż ciasto marchewkowe. Ta z przepisu Ewy Wachowicz wyróżnia się idealną i słodką kruszonką, przełamaną kwaskowatym posmakiem jabłek. Nadzienie podkreśla także dodana do niego przyprawa czyli aromatyczny i rozgrzewający cynamon.

To ciasto, które sprawdzi się jako deser a także przekąską na drugie śniadanie czy podwieczorek. Będzie idealna ze szklanką kawy albo gorącej herbaty. Jak ją zrobić? Oto przepis na szarlotkę z kruszonką Ewy Wachowicz.

Przepis na szarlotkę

Składniki

½ kg - mąki

1 łyżeczka - proszku do pieczenia

¾ szklanki - cukru pudru

300 g - masła

2 - jajka

2 łyżki - pasty waniliowej

szczypta soli

Nadzienie

2½ kg - jabłek

sok z ½ cytryny

2 łyżeczki - cynamonu

bułka tarta do podsypania

Zdobienie

cukier puder

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiać na stolnicę. Pod koniec dodać proszek do pieczenia. Posłodzić cukrem pudrem. Dodać zimne masło i wysiekać. Zrobić kopczyk, w kopczyku dołeczek. Wybić jajka. Posolić. Dodać pastę waniliową. Wymieszać nożem, następnie wyrobić. Podzielić na 2 nierówne części. Mniejszą schować do zamrażarki, większą schłodzić w lodówce.

Przygotować nadzienie. Jabłka obrać i poszatkować do garnka (można pokroić w kostkę lub zetrzeć). Skropić sokiem z cytryny. Przyprawić cynamonem, postawić na kuchence i podprażyć.

Zimne ciasto rozwałkować i przełożyć do tortownicy (średnica 28 cm, spód wyścielony papierem do pieczenia). Nakłuć widelcem. Wstawić na 15 minut do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C.

Jabłka odcisnąć z nadmiaru soku. Podpieczony spód posypać bułką tartą. Nałożyć jabłka. Wyrównać. Na wierzch zetrzeć zmrożone ciasto.

Piec przez 45 minut w temp. 170 st. C.

Po wystudzeniu udekorować cukrem pudrem.

