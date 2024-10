Jesień to czas jabłek a także ciast i deserów przygotowywanych na ich bazie. Kto nie przepada za smakiem i aromatem dobrej szarlotki? Takiej, którą można zjeść zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Szarlotka prowansalska z Kwestii Smaku zachwyca nie tylko smakiem jabłek, ale też pomarańczy i tymianku. Jak ją zrobić? Oto przepis.

Szarlotka prowansalska

Składniki

Spód

150 g mąki pszennej100 g mąki ziemniaczanej lub ryżowej50 g cukru150 g masła (schłodzonego)1 jajko

Wierzch

100 g mąki pszennej50 g mąki ryżowej lub ziemniaczanej100 g wiórków kokosowych (lub pokruszonych czy zmielonych płatków migdałów)50 g cukru125 g masła (schłodzonego)

Prażone jabłka

1 - 1,5 kg kwaśnych jabłek (najlepiej typowych na szarlotkę szara reneta, antonówka)1 łyżka masła1/2 szklanki cukru (lub do smaku)2 łyżki cukru wanilinowego lub z prawdziwą wanilią lub 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii1 pełna łyżeczka cynamonuszczypta suszonego (lub świeżego) estragonuszczypta suszonego (lub świeżego) tymianku

Oraz

150 g dżemu pomarańczowegoświeży tymianek do dekoracjicukier puder do posypaniaopcjonalnie lody do podania

Sposób przygotowania:

Przygotować prostokątną formę o wymiarach około 26 x 33 cm, minimalna powierzchnia to 20 x 30 cm.

Spód

Do miski przesiać obydwie mąki, dodać cukier i pokrojone na kawałki masło. Rozetrzeć palcami całe masło z mąką i cukrem, aż powstanie kruszonka (drobne okruchy ciasta). Następnie dodać jajko i szybko zagnieść ciasto łącząc wszystko w jednolitą kulę. Ciasto włożyć do lodówki na 1 godzinę.

Rozwałkować pomiędzy dwoma arkuszami papieru do pieczenia na placek o wymiarach formy. Przenieść ciasto razem z dolnym papierem do formy, odkleić górny arkusz. Spód podziurkować widelcem i wstawić do lodówki na pół godziny.

Wierzch

Do miski przesiać obydwie mąki, dodać wiórki kokosowe lub migdały, cukier i pokrojone na małe kawałeczki zimne masło. Rozcierać palcami masło z resztą składników aż powstanie sypka kruszonka (drobne okruszki ciasta). Na czas przygotowania jabłek wstawić do lodówki.

Jabłka

Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki, wyciąć gniazda nasienne, pokroić na mniejsze kawałki (około 2 cm). W dużym i szerokim garnku roztopić masło, dodać jabłka, wsypać cukier i wymieszać. Zacząć podgrzewać na średnim ogniu, dodając cukier wanilinowy i cynamon. Smażyć przez około 15 minut od czasu do czasu mieszając aż jabłka będą miękkie i zaczną się rozpadać. Na koniec dodać estragon i tymianek.

Pieczenie

Piekarnik nagrzać do 175 stopni. Wyjąć formę z ciastem z lodówki i posmarować cieniutko dżemem (można niedokładnie). Wyłożyć jabłka i posypać kruszonką, wstawić do piekarnika i piec przez około 50 - 55 minut lub do czasu aż wierzch i spód będą lekko zrumienione na miodowy kolor.

Należy uważać, bo każdy piekarnik grzeje nieco inaczej, inne są też formy do pieczenia. Po 30 minutach pieczenia można sprawdzić jak wygląda spód i wierzch. Po 30 minutach pieczenia szarlotkę posypać gałązkami świeżego tymianku. Po upieczeniu posypać cukrem pudrem i podawać z lodami.