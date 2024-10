Jajecznica to danie idealne i najczęściej wybierane na weekendowe śniadania. Nie zawsze jednak wychodzi nam tak, jak byśmy chcieli. Co zrobić by była idealnie puszysta i kremowa? Wystarczy spróbować przygotować ją nieco inaczej, niż dotychczas. Ten jeden składnik sprawi, że będzie naprawdę rewelacyjna.