Ewa Wachowicz przyznaje, że jesienią w jej kuchni powstaje wiele przetworów. Zarówno tych słodkich, jak i wytrawnych. Do śliwek, czy gruszek dodaję przyprawy korzenne, trochę cynamonu i na pewno goździki - zdradza ekspertka kulinarna, którą w weekendy można oglądać w kuchni programu "Halo tu Polsat".

Reklama

Jesienna sałatka Ewy Wachowicz

Wśród swoich przepisów ma jesienną sałatkę, która smakuje wszystkim domownikom i znika w dosłownie kilka minut. Za samą papryką nie przepadają, ale za tą sałatką już tak - mówi.

Ewa Wachowicz przygotowuje ją z papryki, ogórków, pomidorów i białej kapusty. Robiona w litrowych słoikach znika w ciągu jednego dnia - przyznaje. Jak ją robi? Oto przepis na jesienną sałatkę Ewy Wachowicz.

Składniki

½ główki kapusty4 marchewki2 papryki czerwone3 cebule4 pomidory6 ogórków gruntowychsólkilka liści laurowychkilka ziaren ziela angielskiegoocet spirytusowycukier trzcinowy

Sposób przygotowania:

Kapustę poszatkować. Posolić, wymieszać i odstawić. Gdy puści sok odcisnąć i przełożyć do garnka. Dodać marchewki starte na dużych oczkach, pokrojone w zapałkę papryki, posiekane w półplastry cebule oraz pokrojone w plastry i posolone pomidory i ogórki. Przyprawić zielem angielskim i liściem laurowym. Przykryć i dusić do momentu, aż papryka będzie al dente.

Wlać trochę octu. Posłodzić i posolić do smaku – sałatka powinna być słodko-kwaśna. Wymieszać i przełożyć do słoików, używając łyżki cedzakowej (lub łyżki do makaronu). Docisnąć i zakręcić.

Tak przygotowaną sałatkę można poddać pasteryzacji (w piekarniku lub w garnku z gorącą wodą).