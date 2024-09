Ciasta z jabłkami, czyli klasyczne jabłeczniki i szarlotki to klasyka jesiennych wypieków. Właśnie takie desery najczęściej królują o tej porze roku na naszych stołach.

Można je zrobić z ciastem kruchym, z dodatkiem budyniu albo bezą, ale najważniejszym ich składnikiem są rzecz jasna jabłka. Idealne będą te o nieco kwaskowatym smaku. Siostra Anastazja proponuje przepis na bardzo prostą szarlotkę.

Przepis na szarlotkę

Składniki:

4 szklanki mąki

ok. 2 kg jabłek polecam szarą renetę

cukier waniliowy

2 łyżeczki proszku do pieczenia

3 łyżki kwaśnej śmietany

3 żółtka

¾ szklanki cukru

200g masła

2 łyżeczki cynamonu

Sposób przygotowania:

Masło siekamy z mąką nożem. Żółtka miksujemy z cukrem i śmietaną. Wlewamy do mąki, dodajemy proszek do pieczenia i szybko wyrabiamy ciasto. Jeśli będzie zbyt klejące możemy podsypywać je mąką. Ciasto schładzamy w lodówce minimum godzinę.

Jabłka obieramy, ścieramy na tarce o dużych oczkach i odciskamy z nadmiaru soku. Połowę ciasta rozwałkowujemy i wykładamy nim spód i boki blaszki (wcześniej należy ją posmarować masłem i posypać np. manną). Na cieście układamy jabłka, posypujemy je cynamonem i cukrem waniliowym; ścieramy na tarce drugą cześć ciasta, można też rozwałkować i położyć na wierzchu tylko wtedy nakłuwamy ciasto widelcem.

Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180st i pieczemy aż nabierze ładnego koloru około 35-40 minut. Posypujemy cukrem pudrem. Do upieczenia tej szarlotki dobrze jest użyć blachy o rozmiarach 24x28 cm.