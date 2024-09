Śliwki to owoce idealne do wszelkiego rodzaju ciast. Można z nimi zrobić pyszne drożdżówki albo tarty. Idealnie nadają się do zapieczenia pod kruszonką albo jako dodatek do ciast biszkoptowych a nawet z dodatkiem bezy.

Ewa Wachowicz proponuje przepis na sernik z węgierkami. Ta odmiana śliwki dojrzewa w drugiej połowie września i cieszy podniebienia nawet do końca października. Warto wykorzystać ją zarówno do przygotowania dżemów i konfitur, jak też sernika z przepisu Ewy Wachowicz. Jak to zrobić?

Przepis

Składniki:

150 g - mąki

50 g - cukru pudru

80 g - masła

2 łyżki - śmietany 18%

MASA Z OWOCAMI

750 g - twarogu półtłustego

4 - jajka

200 g - cukru

1 łyżka - cukru waniliowego

szczypta soli

2 łyżki - budyniu waniliowego

500 g - śliwek węgierek

POLEWA DO DEKORACJI

1 tabliczka - białej czekolady

150 ml - śmietanki 30%

gorzka czekolada

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiać na stolnicę, dodać cukier puder i zimne masło. Wysiekać. Gdy zrobi się kruszonka, uformować kopczyk, w kopczyku zrobić dołeczek, do dołka dać chłodną śmietanę. Połączyć nożem, zagnieść kruche ciasto, uformować kulę, owinąć folią i schłodzić w lodówce (30 minut).

Następnie rozwałkować i przełożyć na dno tortownicy (natłuszczonej masłem i wysypanej bułką tartą; przekładając ciasto pomagamy sobie wałkiem). Nakłuć widelcem i piec przez 10-15 minut w temp. 200 st. C. Twaróg zmielić (dwa razy w maszynce do mięsa). Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym, dodać ser oraz budyń. Wymieszać. Białka ubić ze szczyptą soli, delikatnie dodać do masy.

Na podpieczonym i wystudzonym cieście ułożyć przepołowione i wypestkowane śliwki (skórą do dołu, by nie puściły zbyt dużo soku). Zalać masą serową. Wygładzić. Piec przez około 1 godzinę w temperaturze 180 st. C. Ostudzić. Czekoladę rozpuścić nad gorącą kąpielą wodną. Połączyć z bitą śmietaną (czekoladę dodajemy małymi porcjami). Rozsmarować na wierzchu ciasta. Ozdobić startą gorzką czekoladą (przed ucieraniem dobrze jest ją schłodzić).