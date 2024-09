Śliwki to te owoce, które jesienią królują i na stołach, i w naszych kuchniach. Można je marynować, robić z nich pyszne dżemy i konfitury, można też wykorzystać do upieczenia ciasta. Przepis na mało kaloryczny, ale smaczny i prosty w przygotowaniu deser ma Danuta Martyniuk.

Reklama

Żona lidera zespołu Akcent dba o swoją figurę. Swego czasu odchudzała się a efekty jej diety utrzymują się do dziś. To ciasto ze śliwkami z jej przepisu można jeść nawet, gdy jest się na diecie. Jak je zrobić? Oto przepis.

Przepis na ciasto ze śliwkami

Składniki:

800 gramów śliwek (najlepiej węgierek)

1,5 szklanki mąki

1 kostka masła

1 szklanka cukru pudru (oraz dodatkowa porcja do posypania)

4 jajka

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia lub sody

1 płaska łyżka cukru waniliowego

cynamon do smaku

Sposób przygotowania:

Utrzyj masło z cukrem pudrem: Na początku utrzyj masła z cukrem pudrem na jednolitą, puszystą masę. Ważne jest, aby masło miało temperaturę pokojową, dzięki czemu łatwiej je utrzeć z cukrem.

Dodaj jajka: Do utartej masy maślanej dodaj jajka i dokładnie wymieszaj całość. Możesz użyć miksera na niskich obrotach lub ręcznie wymieszać składniki, aż powstanie jednolita konsystencja.

Dodaj mąkę i proszek do pieczenia: Następnie do masy dodaj mąkę oraz proszek do pieczenia (lub sodę). Wszystko dokładnie wymieszaj lub zmiksuj na wolnych obrotach, aby ciasto było jednolite i puszyste.

Przygotuj formę: Formę do pieczenia posmaruj masłem i posyp mąką, aby ciasto nie przywarło do blachy. Możesz także wyłożyć formę papierem do pieczenia – to rozwiązanie jest szczególnie praktyczne i łatwiejsze w późniejszym czyszczeniu.

Dodaj śliwki i cynamon: Umyte i pokrojone na pół śliwki ułóż równomiernie na powierzchni ciasta. Następnie posyp je cynamonem i cukrem waniliowym, co nada wypiekowi nie tylko pięknego aromatu, ale także wyjątkowego smaku.

Piecz ciasto: Ciasto wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piecz przez około 40 minut. Po upieczeniu odstaw wypiek do ostygnięcia, aby śliwki nabrały odpowiedniej konsystencji i smaku.