Dzień Wszystkich Świętych to idealny czas na spotkania w rodzinnym lub przyjacielskim gronie. Dobrze jest powspominać i porozmawiać nie tylko przy smacznym obiedzie, ale także równie smakowitym deserze. Tu sprawdzić się może idealnie ciasto z przepisu Ewy Wachowicz.

Miodownik z budyniem orzechowym. Ciasto na rodzinne spotkania

To miodownik z orzechowym budyniem. Ciasto, które kojarzy się z jesienią i rewelacyjnie pasuje do szklanki herbaty lub kawy. Jak je zrobić? Oto przepis.

Przepis

Składniki:

1 szklanka - mąki

3 łyżki - mąki ziemniaczanej

3 łyżki - przyprawy do piernika

1 łyżeczka - cynamonu

6 - jajek

2 łyżki - cukru

½ szklanki - miodu

1 łyżeczka - proszku do pieczenia

Budyń orzechowy

500 ml - mleka

1 - budyń śmietankowy

50 g - masła

2 łyżki - cukru trzcinowego

50 g - mielonych orzechów włoskich

Dekoracja

lukier (sok z cytryny i cukier puder)

orzechy włoskie

Do przełożenia

powidła śliwkowe

Sposób przygotowania:

Miód przełożyć do garnka i podgrzać. Mąkę przesiać do miski. Pod koniec dodać proszek do pieczenia, przyprawę do piernika, cynamon i mąkę ziemniaczaną.

Białka oddzielić od żółtek. Posolić i ubić na sztywną pianę. Utrwalić cukrem.

Do żółtek wlać miód i zmiksować. Przelać do piany. Delikatnie wymieszać. Dodać sypkie składniki i jeszcze raz wymieszać. Przelać do foremki (wyłożonej papierem do pieczenia, wysmarowanej masłem i wysypanej bułką tartą).

Wstawić na 35-40 minut do piekarnika rozgrzanego do 170 st. C.

Do szklanki odlać 125 ml mleka. Resztę wlać do garnka. Dodać masło, posłodzić cukrem trzcinowym i postawić na kuchence. Gdy się zagotuje, wsypać orzechy. W zimnym mleku rozpuścić budyń i wlać do mleka. Wymieszać i odstawić do wystudzenia.