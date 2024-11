Ciasto Wafelek ma zdecydowanie więcej zwolenników niż przeciwników a można nawet pokusić się o stwierdzenie, że tych drugich w ogóle nie posiada. Jest szybkie w przygotowaniu, nie wymaga pieczenia a smakuje lepiej, niż niejeden tort.

Ciasto Wafelek nie wymaga pieczenia

Przepis na ten deser jest łatwy w przygotowaniu i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności kulinarnych. Jedyną "trudnością" wymagająca cierpliwości jest układanie wafelków w tortownicy. Sekretem ciasta Wafelek jest krem, który nie tylko łączy wafle, ale też nadaje im ciekawej konsystencji. Podczas przygotowania tego ciasta nie trzeba uważać, by coś wyrosło lub stężało. Praktycznie wszystko po połączeniu składników robi się samo.

Jak je zrobić? Oto przepis na ciasto Wafelek bez pieczenia.

Przepis

Składniki:

1 kg wafelków o smaku śmietankowym,200 ml mleka do namaczania wafelków, 2 budynie malinowe,300 ml mleka do budyniu,700 ml mleka.

Dekoracje:

wiórki kokosowe,truskawki,listki mięty

Sposób przygotowania:

Wafelki podziel na pół tak, aby nie były dłuższe niż brzeg tortownicy. Dno formy wyłóż papierem do pieczenia. Wafelki namaczaj w mleku i układaj pionowo w tortownicy tak, aby w całości ją wypełnić.

Budynie przesyp do miski i zalej mlekiem. Dokładnie wymieszaj, aby nie było grudek i wlej do rondelka. Podgrzewaj, aż budyń malinowy zacznie gęstnieć. Wlej masę do tortownicy z wafelkami.

Przykryj ciasto folią spożywczą i wstaw do lodówki na dwie godziny. Gdy budyń wystygnie, wafelki zmiękną, ciasto będzie gotowe. Podziel je na kawałki, zdejmując obręcz tortownicy. Udekoruj wiórkami kokosowymi, malinami i miętą.

