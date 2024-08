Czas śliwek trwa w najlepsze. Przetwory z nich a zwłaszcza dżemy, konfitury i powidła powstają obecnie w wielu kuchniach.

W tym przepisie największą trudnością jest wybranie odpowiednich śliwek, umycie ich i pokrojenie na mniejsze kawałki. Reszta dzieje się już wewnątrz piekarnika bez naszego udziału. Po około trzech godzinach wyjmujesz gotowe powidła, które następnie przekładasz do wyparzonych słoików - pisze na swojej stronie internetowej Jakub Kuroń.

Jak zrobić powidła śliwkowe z piekarnika bez mieszania? Oto przepis Jakuba Kuronia.

Przepis

Składniki:

2,5 kg śliwek węgierek

1 łyżka cynamonu

1 szklanka cukru (220 g)

Sposób przygotowania:

Śliwki umyj, przekrój na pół, usuń pestkę i „ogonek”. Owoce przed pieczeniem osusz, dzięki temu pozbędziesz się nadmiar wody i skrócisz proces pieczenia. Osuszone owoce przełóż do naczynia do zapiekania, dodaj cukier i cynamon. Następnie przemieszaj do połączenia składników.

Naczynie bez pokrywki wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C "góra – dół". Następnie zapiekaj przez 3 i pół godziny. Po tym czasie konfitura jest gotowa. Przede wszystkim pamiętaj, aby powstrzymywać się przed mieszaniem, nie ma takiej potrzeby. Powidła śliwkowe przełóż do wyparzonych słoików. Tak przygotowane przetwory mogą spokojnie stać około miesiąca. Jeżeli chcemy je zabezpieczyć na kilka miesięcy trzeba je zapasteryzować.