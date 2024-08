Oto ciekawa, jeśli chodzi o połączenie, ale też smak, kompozycja do słoika. Zazwyczaj te dwa warzywa marynujemy oddzielnie z dodatkami przypraw, czy różnego rodzaju zalew. Tymczasem Jakub Kuroń proponuje włożyć razem do słoika.

Cukinia z papryką w słupkach to naprawdę ciekawe połączenie smakowe. Jak to zrobić? Oto przepis od Jakuba Kuronia.

Przepis

Składniki:

2 spore cukinie

1 czerwona papryka

1 żółta papryka

1 szklanka octu

1 szklanka soli

15 szklanek wody

2,5 szklanki cukru

liście laurowe

ziele angielskie

Sposób przygotowania:

Cukinie obrać, łyżką wydrążyć część z pestkami. Pokroić wzdłuż na dość wąskie paski, potem podzielić na "słupki" - tak, aby zmieściły się pionowo do słoików. Papryki oczyścić z pestek, pokroić. Przygotować solankę z 1 szklanki soli i 9 szklanek wody, namoczyć w niej paprykę i cukinię na 4 godziny. Przygotować zalewę z 1 szklanki octu, 6 szklanek wody oraz 2,5 szklanki cukru. Dodać do smaku listek i ziele. Odsączone z solanki cukinie i papryki wkładać do słoików pionowo, zalewać gorącą zalewą. Apertyzować 10 minut. Zjadać najwcześniej po upływie 2 tygodni.