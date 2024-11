Dodaj białko do jajecznicy, dłużej będzie syty

Najlepsze śniadanie to takie, które pobudzi układ pokarmowy do działania po nocy, doda nam energii i zapewni sytość na cały poranek. Większość z nas po drugi posiłek sięga dopiero około południa, więc zanim organizm dostanie nową dawkę kalorii, mija kilka godzin, które często bywają intensywne. Co jeść na śniadanie, by długo nie być głodnym? Zdecydowanie nie węglowodany. Słodkie bułeczki, płatki śniadaniowe ze słodkim mlekiem czy tosty z dżemem nie są dobrym wyborem. Dietetycy zalecają, by śniadanie było dobrym źródłem białka. Większość z nas doskonale o tym wie, intuicyjnie sięgając rano po kurze jaja, np. pod postacią szybkiej w przygotowaniu i powszechnie lubianej jajecznicy.

Choć jajka są dobry źródłem białka (6 g na sztukę), to często bywa go za mało, by zaspokoić głód aż do drugiego śniadania. Jeśli szybko po śniadaniu czujesz głód, warto wzbogacić je o dodatkową porcję białka. Co dodać do jajecznicy, by zawierała więcej białka? Jest kilka produktów, z których możesz wybrać.

Źródła białka, które można dodać do jajecznicy

Do jajecznicy warto dodać inny białkowy produkt, by zapewnić sobie pożywny i sycące śniadanie. Dobrym wyborem będzie ser, np. serek wiejski, twaróg lub mozzarella. Możesz również do menu śniadaniowego dołączyć skyr, czyli pochodzący z Islandii jogurt o zwiększonej zawartości białka. Jeśli nie jadasz produktów mlecznych, dodaj do jajecznicy rybę, np. łososia lub makrelę. Dobrym wyborem będzie również mięso, np. kurczak lub indyk. Jeśli nie jadasz produktów odzwierzęcych, dodaj do jajecznicy warzywa strączkowe, np. ciecierzycę.