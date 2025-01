Dodaj odrobinę do jajecznicy. Sekretny składnik Gordona Ramsaya

Jajecznica na śniadanie to częsty wybór Polaków. Lubią ją zarówno dorośli, jak i dzieci, jej przygotowanie zajmuje zaledwie kilka minut, a jajka dostarczają organizmowi cennych wartości odżywczych i energii na cały poranek. Niemal każdy ma własny przepis na jajecznicę, któremu jest wierny od lat. Polecamy, by nieco zmienić rutynę i sięgnąć po trik profesjonalnego kucharza, słynnego Gordona Ramsaya.

Jajecznica według przepisu Gordona Ramsaya smażona jest na maśle. Ekspert radzi, by najpierw roztopić je na rozgrzanej patelni, a następnie wbić jajka, które należy starannie wymieszać. Ramsay zaleca, by smażyć jajecznicę na niewielkim ogniu, cały czas delikatnie mieszając. Jednak największy sekret idealnej jajecznicy tkwi w dodatkowym składniku. Kucharz poleca, by pod koniec smażenia, kiedy jajka są już ścięte tak, jak lubimy najbardziej, dodać do jajecznicy łyżkę śmietany. Po co to robić? Śmietana doda jajecznicy delikatności, lekkości oraz sprawi, że jej konsystencja będzie przyjemnie kremowa.

Co dodać do jajecznicy? Najlepsze dodatki

Do jajecznicy można dodać różne składniki, które wzbogacą jej wartość odżywczą oraz dodadzą smaku. Najpopularniejszym dodatkiem do jajecznicy jest oczywiście szczypiorek, dobrze sprawdza się również podsmażona cebula. Miłośnicy mięsa mogą dorzucić do jajek pokrojoną w kostki kiełbasę lub parówkę. Jako dodatek do jajecznicy sprawdzi się również wędzony łosoś, a także różnego rodzaju warzywa: papryka, pomidory czy kukurydza. Jeśli chcesz, by jajecznica miał większą zawartość białka, możesz pokusić się o dodanie strączków np. ciecierzycy.