Śliwki to jedne z tych owoców, które idealnie sprawdzą się w przetworach typu dżemy, konfitury, czy powidła. Warto zrobić na zimę chociażby kilka słoików i cieszyć się ich smakiem smarując świeże pieczywo, naleśniki, czy upiec z nimi ciasta.

Reklama

Jakub Kuroń proponuje przepis, w którym śliwki łączy się ze smakiem czekolady i korzenną nutą w postaci kardamonu. Jak je zrobić? Oto przepis na śliwkową konfiturę z czekoladą i kardamonem.

Przepis

Składniki:

1,5 kg śliwek węgierek

1,5 szklanki cukru

2 kawałki cynamonu

1/2 łyżeczki startego kardamonu

sok z 1 cytryny

3 łyżki kakao

1/2 łyżeczki soli

Sposób przygotowania:

Ze śliwek usuwamy pestki, mniejsze kroimy na ćwiartki większe na 6 części. Przekładamy do garnka, najlepiej o grubym dnie. Gotujemy na małym ogniu, aż odparujemy nadmiar wody 3-4 godziny, co jakiś czas mieszając.

Po tym czasie dodaj resztę składników, gotuj jeszcze 1 godzinę, pamiętaj o mieszaniu. Następnie przełóż gorącą konfiturę do wyparzonych słoików. Zakręć i ustaw zakrętką do dołu. Pozostaw słoiki w takiej pozycji do wystudzeniu.

OBSERWUJ nas na WhatsApp