Ten jabłecznik to po prostu klasyczne, ale bardzo smaczne i aromatyczne ciasto. Jego przygotowanie nie wymaga zbyt wiele czasu. Jest proste i szybkie w wykonaniu. Efekt końcowy zachwyci każdego smakosza i fana szarlotek, czy deserów z jabłkami.

Przepis na jabłecznik

Składniki:

4 szklanki mąki

3 żółtka

20 dag masła

1 szklanka cukru kryształu

3 łyżki kwaśnej śmietany

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżka cukru waniliowego (najlepiej domowego)

1,5 kg startych i odciśniętych jabłek (najlepiej kwaśne – antonówki, renety, boskopy)

cukier do jabłek (do smaku)

1-2 łyżeczki zmielonego cynamonu

Sposób przygotowania:

Jabłka obrać, zetrzeć, posłodzić i zostawić na 2-3 godziny, by puściły sok. Można skropić sokiem z cytryny, by nie straciły koloru. Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia. Masło zetrzeć na tarce i dodać do mąki. Dokładnie wymieszać. Żółtka, cukier, cukier waniliowy, śmietanę roztrzepać. Dodać do mąki połączonej z masłem i wyrobić.

Ciasto podzielić na dwie części. Rozwałkować jedną cześć i położyć na dno formy, na nie odciśnięte i wymieszane z cynamonem jabłka. Zanim położymy jabłka, można placek posypać 1-2 łyżkami bułki tartej, która wchłonie ew. sok. Całość przykryć drugą częścią rozwałkowanego ciasta. Piec w piekarniku rozgrzanym do 200 °C ok. 30 minut. Jabłecznik można zrobić inaczej. Pierwszą cześć włożoną do formy zapiec i ostudzić. Na nią położyć jabłka i drugą część ciasta. Całość piec 20-30 minut.