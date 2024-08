Latem i jesienią eksperymentujemy ze śliwkami. Ciast z ich wykorzystaniem jest mnóstwo, ale tego od siostry Anieli, która gotowała dla Jana Pawła II musicie koniecznie spróbować. Robi się je prosto i bardzo szybko a smakiem zaskoczy wszystkich.

Jak je przygotować? Oto przepis na anielskie ciasto ze śliwkami siostry Anieli.

Przepis na ciasto ze śliwkami

Składniki:

5 jajek

1 szklanka cukru

16 g cukru waniliowego

2 szklanki mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

25 dag masła/margaryny

0,5 kg śliwek

cukier puder

Sposób przygotowania:

Białka ubić z cukrem kryształem i waniliowym. Masło rozpuścić i zaczekać aż wystygnie. Dodać mąkę wymieszaną z proszkiem, żółtka i masło, delikatnie wymieszać aż do połączenia się wszystkich składników. Ciasto wyłożyć do natłuszczonej blachy. Śliwki wydrylować i ułożyć połówki na wierzchu ciasta tak, aby skórka była do dołu. Piec w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni ok. godziny. Ciasto posypać cukrem pudrem.