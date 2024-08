Gołąbki to tradycyjne polskie danie. Wielu z nas po prostu je uwielbia. Jako farsz wykorzystuje się zazwyczaj mięso albo ryż.

Godnym uwagi patentem na soczysty farsz jest dodanie do niego bulionu. Sprawi on, że nie tylko będzie wilgotny, ale też doda im smaku. Można go dodać również do wody, w której gotowane są gołąbki. Ewa Wachowicz proponuje gołąbki z dodatkiem kaszanki.

Jak je zrobić? Oto przepis.

Przepis na gołąbki

Składniki:

główka kapusty włoskiej

½ kg kaszanki

100 g boczku

1 cebula

3 ząbki czosnku

pieprz

DO PODANIA

kapusta kiszona

DODATKOWO

bulion do podlania gołąbków

Sposób przygotowania:

Kapustę włożyć do garnka z osolonym wrzątkiem i blanszować przez 1-2 minuty. Następnie kolejno oddzielić liście, przełożyć na durszlak i przelać zimną wodą. W razie potrzeby odkroić zgrubiałe części.

Boczek pokroić w drobną kostkę. Wysmażyć na patelni. Dodać cebulę, wymieszać i smażyć tak długo, aż się zeszkli. Pod koniec dorzucić posiekany czosnek. Dodać pokrojoną kaszankę, wymieszać i podgrzewać przez chwilę. Doprawić świeżo zmielonym pieprzem.

Kaszankę nałożyć na liście kapusty i zrobić gołąbki. Umieścić w dużym, płaskim naczyniu żaroodpornym wyścielonym liśćmi kapusty. Podlać wodą lub bulionem, na wierzchu ułożyć liście, przykryć i wstawić na 45 minut do piekarnika rozgrzanego do 180 st. C.

Podawać na kapuście kiszonej (można ją lekko podgotować).