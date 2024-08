Papryka to warzywo mało kaloryczne i pełne witamin oraz składników odżywczych. Warto wykorzystać je właśnie teraz kiedy jest świeże, smaczne a przede wszystkim gdy trwa jej sezon.

Ewa Wachowicz proponuje wykorzystać je do przygotowania błyskawicznego dania na obiad lub kolację. Oto przepis na paprykę faszerowaną fetą.

Przepis

Składniki:

2 papryki

400 g sera feta

1 cebula

4 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy

1 garść świeżej mięty

pieprz

oliwa do natłuszczenia tacki

Sposób przygotowania:

Ser feta pokruszyć do miski, cebulę drobniutko pokroić i dodać do sera. Czosnek przecisnąć przez praskę wprost do miski. Liście mięty posiekać i dorzucić do farszu. Dodać oliwę i doprawić świeżo zmielonym pieprzem (feta jest serem dość słonym, więc można pominąć sól). Dokładnie wymieszać.

Papryki umyć, przekroić wzdłuż na pół i delikatnie usunąć gniazda nasienne - tak, by nie popsuć paprykowych „miseczek". Tak przygotowaną paprykę posmarować po zewnętrznej stronie oliwą i napełnić farszem z sera feta. Przenieść na tackę do grillowania (wcześniej posmarować ją oliwą) i umieścić na ruszcie. Grillować przez około 20 minut.