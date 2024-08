Wyjątkowy pomysł na smaczny i ładnie wyglądający deser

Szukasz pomysłu na lekki i smaczny deser? Jeśli tak, to ten przepis jest dla ciebie. Przepis na bezę z kremem na bazie serka mascarpone ze świeżymi malinami jest wyjątkowy. Deser zachwyca nie tylko smakiem, ale również wyglądem.

Puszysta, lekka beza doskonale komponuje się z kremowym nadzieniem. Dodane do deseru maliny nadają mu lekko kwaskowy smak, przełamując słodycz i dodając nieco wyrazistości. Ponadto deser wygląda naprawdę ładnie. To nie tylko smaczna przekąska ale jednocześnie wyjątkowa ozdoba każdego przyjęcia. Takie rozwiązanie przypadnie do gustu każdemu.

Reklama

Deser z bezą – dlaczego jest tak wyjątkowy

Beza jest doskonałym wyborem na deser z wielu powodów. Jest ona lekka i chrupiąca na zewnątrz, a jednocześnie miękka w środku. To sprawia, że ma ona wyjątkowy smak. Ponadto doskonale komponuje się z różnymi dodatkami – takimi, jak owoce, bita śmietana, czekolada czy kremy. Dzięki temu można ją stosować w różnych kompozycjach, łącząc z różnorodnymi dodatkami.

Niewątpliwym atutem bezy jest jej elegancki wygląd.Desery i ciasta z bezą wyglądają elegancko i efektownie. Są one niezwykle ozdobne. Idealnie nadają się nie tylko na deser do podania w domu, ale również na specjalne okazje i uroczystości. Beza jest krucha i słodka, a to sprawia, że jest świetnym deserem dla osób uwielbiających słodkie smaki.

Reklama

Przygotowanie bezy jest też stosunkowo proste. Zaś efekt końcowy jest rewelacyjny. Bezę można łączyć z różnymi smakami. Może być ona serwowana zarówno latem (z dodatkiem różnych owoców) jak też zimą (z dodatkiem czekolady czy karmelu). To ją czyni deserem na każdą porę roku.

Przepis na bezę z kremem na bazie serka mascarpone z dodatkiem świeżych malin

Pyszna beza z kremem na bazie serka mascarpone i świeżymi malinami to elegancki i smaczny deser. Jak przygotować ten wyjątkowydeser? Jak podaje portal Smaker.pl, do jego przyrządzenia potrzebne będą następujące składniki.

Składniki do przygotowania bezy:

6 białek jaj

200 g cukru

1 łyżeczka soku z cytryny

1 płaska łyżka mąki ziemniaczanej (czyli około 15 g)

(czyli około 15 g) szczypta soli

Składniki do przygotowania kremowego wypełnienia:

250 g serka mascarpone

200 ml śmietanki kremówki

ok 150 g świeżych malin

4 łyżki cukru pudru.

Przygotowanie bezy:

Białka jajka wbijamy do miski. Dosypujemy szczyptę soli i ubijamy, aż powstanie puszysta piana . Następnie po łyżeczce dosypujemy cukier i miksujemy mikserem do czasu, aż cukier się rozpuści i uzyskamy sztywną piankę.

wbijamy do miski. Dosypujemy i ubijamy, aż powstanie . Następnie po łyżeczce dosypujemy i miksujemy mikserem do czasu, aż cukier się rozpuści i uzyskamy sztywną piankę. Po ubiciu białek z cukrem dodajemy sok z cytryny i dosypujemy mąkę ziemniaczaną . Wszystkie te składniki delikatnie mieszamy.

i dosypujemy . Wszystkie te składniki delikatnie mieszamy. Blaszkę do pieczenia wykładamy papierem. Formujemy na niej albo jedną dużą bezę o wielkości około 25 cm, albo też dwie mniejsze. Wierzch bezy wygładzamy, spłaszczając go delikatnie łyżką.

wykładamy papierem. Formujemy na niej albo jedną dużą bezę o wielkości około 25 cm, albo też dwie mniejsze. Wierzch bezy wygładzamy, spłaszczając go delikatnie łyżką. Blachę wraz z bezą wstawiamy do pieca nagrzanego do 120 stopni Celsjusza. Pieczemy przez 90 minut. Po tym czasie pozostawiamy bezęwpiekarniku jeszcze przez kolejne 15 minut. Na koniec wyjmujemy i wystudzamy.

Przygotowanie kremu: Schłodzoną śmietanę ubijamy na wysokich obrotach miksera. Stopniowo dodajemy cukierpuder. Na koniec dokładamy serekmascarpone. Całość miksujemy, aby uzyskać gładki krem. Tak przygotowany kremwykładamy nabezę. Wierzch posypujemy świeżymimalinami.

Przechowywanie i podanie: Bezę przechowujemy wlodówce. Przed podaniem możemy ją dodatkowo udekorować listkamimięty lub melisy.