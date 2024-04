Szakszuka to od kilku lat jedna z najpopularniejszych potraw zjadanych na śniadanie. To połączenie jajek i pomidorów jest nie tylko bardzo zdrowe i dietetyczne, ale też niezwykle proste do przygotowania.

Szakszuka jest tradycyjnym daniem kuchni bliskowschodniej. Pochodzi z krajów Bliskiego Wschodu.

Najprawdopodobniej wywodzi się z kuchni tunezyjskiej, ale można ją zjeść w takich krajach jak Algieria, Maroko, Egipt oraz Izrael. Jej nazwa wzięła się od arabskiego słowa "shakshouka" i w dosłownym tłumaczeniu oznacza "wielki bałagan". Oprócz jajek, pomidorów lub sosu pomidorowego a także przypraw, można dodać do niej wszelakie ulubione dodatki.

W przepisie Ewy Wachowicz na szakszukę po góralsku znajdziemy nie tylko wiejską kiełbasę, ale też oscypki. To połączenie smakowe jest nie tylko oryginalne, ale też bardzo wyraziste.

Przepis

Składniki:

2 pomidory

1 łyżka masła

1 ząbek czosnku

½ papryki żółtej

kawałek kiełbasy wiejskiej

sól, pieprz

2 jajka

oscypek do podania

szczypior do dekoracji

Sposób przygotowania:

Pomidory sparzyć, obrać ze skórki, pokroić na mniejsze kawałki. Na rozgrzanym maśle podsmażyć posiekany czosnek, dorzucić plasterki kiełbasy oraz pokrojoną w kostkę paprykę. Po chwili dodać pomidory, przyprawić solą i pieprzem. Smażyć przez kilka minut. Następnie wybić jajka. Posolić i wstawić do piekarnika, by białko się ścięło. Podawać na patelni – posypane startym oscypkiem i zieleniną.