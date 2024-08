Zapiekane warstwy panierowanych plastrów cukinii przełożonych tartym serem i passatą pomidorową z bazylią to idealny pomysł zarówno na obiad, jak też pyszną letnią kolację. Jej przygotowanie jest bardzo proste a jej smakiem zachwycą się wszyscy domownicy.

Przygotowanie tego dania jest szybkie i niezwykle proste. Warto wypróbować ten przepis, bo to lekkie i smaczne danie zarówno na obiad, jak też letnią kolację w rodzinnym gronie.

Jak sugeruje Kwestia Smaku parmigianę można przygotować wcześniej, ponieważ świetnie się przechowuje (np. w lodówce na następny dzień, lub kilka godzin na blacie) i odgrzewa. Jeśli postoi zyskuje bardziej zwartą konsystencję. Jak ją zrobić?

Oto przepis na parmigianę z cukinią.

Przepis

Składniki

4 PORCJE

1 kg cukiniipanierka: 2 łyżki mąki, 2 jajka, 4 łyżki mleka, bułka tartaolej roślinny do smażenia600 g passaty pomidorowej4 łyżeczki suszonego oregano200 g tartego parmezanu (i/lub np. pecorino, provolone, mozzarelli)świeża bazylia do podania

Sposób przygotowania:

Cukinię umyć i pokroić wzdłuż na cienkie plastry ok. 5 mm grubości. Oprószyć je solą i mąką po czym wymaczać w jajku roztrzepanym z mlekiem, a następnie w bułce tartej. Tak przygotowaną cukinię podsmażyć partiami na oleju na patelni z każdej strony (w sumie ok. 5 minut) aż cukinia zmięknie a bułka tarta się zrumieni (po każdej partii patelnię wyczyścić papierowym ręcznikiem).

Piekarnik nagrzać do 180 st. C. Przygotować formę żaroodporną wielkości ok. 20 x 30 cm. Na dno formy wlać cienką warstwę passaty pomidorowej, doprawić solą i suszonym oregano, następnie ułożyć warstwę plastrów cukinii i posypać serem. Ponownie wlać cienką warstwę passaty, doprawić solą i oregano, ułożyć plastry cukinii i posypać serem. Układać w ten sposób kolejne warstwy, kończąc serem.

Zapiekać 30 minut. Po upieczeniu zostawić na 10 minut do zastygnięcia. Kroić nożem na porcje i wykładać łopatką na talerze. Podawać ze świeżą bazylią.