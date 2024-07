Ciasto cytrynowe z cukinią przypomina w smaku klasyczną babkę cytrynową, ale dodatek cukinii sprawia, że jest bardziej wilgotne i ma trochę mniej kalorii. Zwłaszcza jeśli zdecydujemy się na dodanie mniejszej ilości cukru.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Ciasto cytrynowe z cukinią – składniki

Reklama

Do przygotowania ciasta potrzeba:

3 szklanek mąki (1 szklanka=250 ml),

3 jajek,

1 szklanki cukru (cukru można dodać trochę mniej),

1 szklanki oleju (opcjonalnie – pół szklanki oleju, pół szklanki mleka),

skórki startej z 1 jednej cytryny,

2 szklanek zielonej cukinii startej na tarce o dużych oczkach (jeśli cukinia jest mała, mała ścieramy ją w całości; starsze i bardziej wyrośnięte egzemplarze obieramy ze skórki i usuwamy nasiona).

1 płaskiej łyżeczki sody;

1 płaskiej łyżeczka proszku do pieczenia.

Podana ilość składników to porcja na blachę o wymiarach 30x25 cm, może być też nieco większa, wtedy ciasto wyjdzie bardziej płaskie.

Ciasto cytrynowe z cukinią – wykonanie

Olej bardzo dokładnie mieszamy w cukrem np. za pomocą rózgi. Dodajemy po jednym jajku aż do połączenia składników. Do tego dodajemy część mąki przesianej z sodą i proszkiem do pieczenia. Całość mieszamy dużą łyżką lub łopatką i dodajemy część cukinii (uwaga - odmierzając startą cukinię nie ugniatamy jej w szklance, bo przez to może być jej za dużo) oraz skórkę z cytryny. Dodajemy resztę cukinii i pozostałą mąkę. Resztę mąki można dodać w dwóch-trzech turach, kontrolując gęstość ciasta. Ciasto powinno być gęste, ale nie na tyle, by nie dało się go mieszać. W razie potrzeby można go rozrzedzić dodając trochę soku z cytryny lub mleka.

Ciasto przekładamy do posmarowanej i wyłożonej papierem do pieczenia blaszki i wkładamy do piekarnika nagrzanego do ok. 180 st. C na ok. 45-50 minut, pieczenie góra-dół. Pieczemy do suchego patyczka.