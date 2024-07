Ten przepis na ciasto od Ewy Wachowicz nie jest zbyt skomplikowany. Efekt z kolei zaskakuje smakiem i aromatem. Maliny i borówki są tu połączone z biszkoptem. Ciasto to można zrobić w tortownicy, ale wyjdzie też w zwykłej prostokątnej blaszce.

Oto przepis na biszkopt z malinami i borówkami Ewy Wachowicz.

Przepis

Składniki:

250 g - mąki

250 g - cukru

7 - jajek

½ łyżeczki - proszku do pieczenia

1 łyżka - octu

1 szczypta - soli

MASA

400 g - śmietany 18%

6 - żółtek

1 kostka - masła

1½ szklanki - cukru pudru

1 - galaretka owocowa

borówki i maliny

Sposób przygotowania:

Żółtka oddzielić od białek. Białka ubić ze szczyptą soli, pod koniec dodać cukier. Do żółtek dolać ocet, wymieszać, dodać do piany z białek, znowu wymieszać. Wsypać mąkę z proszkiem do pieczenia i jeszcze raz dokładnie wymieszać.

Przelać do tortownicy (średnica 28 cm, wysmarowana masłem i wysypana bułką tartą, spód można dodatkowo wyłożyć papierem do pieczenia). Włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na ok. 45 minut. Wystudzić, nasączyć ponczem (spirytus, woda i sok z cytryny).

Śmietanę i żółtka podgrzewać ubijając, aż masa zgęstnieje (najlepiej w kąpieli wodnej). Wystudzić. Masło utrzeć z cukrem, dodać wystudzoną masę śmietanowo-żółtkową, zmiksować.

Na nasączony biszkopt dać masę, na masę owoce. Zalać wystudzoną galaretką o smaku użytych owoców.