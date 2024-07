Cukinia to warzywo, które zwłaszcza latem cieszy się ogromną popularnością. Z powodzeniem można zrobić z niej leczo, zupę, czy inne dania jednogarnkowe. A gdyby tak przyrządzić ją na słodko, w formie ciasta?

Oto przepis na ciasto cytrynowe z cukinią od Ewy Wachowicz.

Reklama

Składniki

1 młoda cukinia

szczypta soli

2 jajka

¾ szklanki cukru

2 szklanki mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

120 ml oleju z pestek winogron

120 ml maślanki

skórka otarta z cytryny

1 łyżka soku z cytryny

DEKORACJA

lukier z kieliszkiem limoncello

Przygotowanie:

Cukinię zetrzeć na tarce o grubych oczkach (jeśli warzywo jest młode, to nie trzeba go obierać ze skórki). Dodać szczyptę soli, wymieszać i odstawić.

Jajka wybić do miski. Wsypać cukier. Zmiksować. Dodać proszek do pieczenia. Wsypać połowę mąki. Wlać olej. Zmiksować. Dosypać resztę mąki, wlać maślankę, uperfumować skórką otartą z cytryny, wycisnąć sok i ponownie zmiksować.

Cukinię mocno odcisnąć, dodać do ciasta. Wymieszać i przełożyć do foremki keksowej (wysmarowanej masłem i wyłożonej papierem do pieczenia).

Piec przez godzinę w temp. 180 st. C (do suchego patyczka).

Wystudzić i udekorować lukrem z cukru pudru i soku z cytryny oraz limoncello.