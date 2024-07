Biszkopt z malinami to jeden z tych deserów, który lubi prawie każdy. Kojarzy się ze smakiem urodzinowych, czy weselnych tortów. Słodki krem i biszkopt przełamane są kwaśną nutą owoców. Jak zrobić to ciasto?

Ewa Wachowicz ma na nie taki sposób. Oto jej przepis na biszkopt z masą malinową.

Reklama

Przepis

Składniki:

5 jajek

szczypta soli

¾ szklanki cukru

1 łyżka cukru waniliowego

¾ szklanki mąki

1 łyżka mąki ziemniaczanej

1 łyżka oleju z pestek winogron

DO PRZEŁOŻENIA

½ l śmietanki 30%

1 op. masy śmietanowej malinowej

ZDOBIENIE

maliny, truskawki i borówki

Sposób przygotowania:

Białka oddzielić od żółtek, dodać sól i ubić na sztywno. Utrwalić cukrem. Uperfumować cukrem waniliowym. Po jednym dodać żółtka, cały czas miksując. Wsypać przesianą mąkę i mąkę ziemniaczaną. Wlać olej i delikatnie wymieszać szpatułką.

Przełożyć do tortownicy wyścielonej papierem do pieczenia (średnica 24-25 cm). Wyrównać i wstawić do zimnego piekarnika. Ustawić temp. na 180 st. C i piec przez 30-35 minut. Po upieczeniu wystudzić i przekroić na 2 blaty.

Schłodzoną śmietankę ubić. Pod koniec dodać masę malinową i delikatnie zmiksować na najniższych obrotach. Gotową masą przełożyć ciasto. Wierzch również pokryć masą i udekorować świeżymi owocami.