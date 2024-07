Cukinia - królowa letnich warzyw

Cukinia to jedno z najbardziej uniwersalnych warzyw. Można jej dodać do niezliczonej ilości dań, a ona sama świetnie sprawdza się w zarówno w wersji pieczonej i smażonej, jak i gotowanej, duszonej czy grillowanej. Cukinia nadaje się również na przetwory. Nam smakuje najlepiej w towarzystwie słodko-kwaśnych przypraw i dodatków, dlatego ten przepis na sałatkę z cukinii na zimę to dla nas strzał w dziesiątkę. Przepis pochodzi z kanału "Damian kuchnia od kuchni".

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Sałatka z cukinii z ketchupem i miodem – składniki

Na sałatkę potrzeba:

3 cukinie średniej wielkości (mogą być różne rodzaje, po obraniu powinny mieć 1,5 kg),

3 średniej wielkości papryki,

kilka ząbków czosnku,

papryczka chili,

2 marchewki,

1 cebula.

Zalewa:

1/3 szklanki oleju,

1/3 szklanki octu (może być spirytusowy bądź jabłkowy),

200 g koncentratu pomidorowego 30 proc.,

200 g ketchupu łagodnego lub pikantnego, w internecie można też znaleźć przepisy w których zamiast keczupu jest passata,

4 łyżki miodu,

2 łyżki soli,

1 łyżeczka pieprzu.

Sałatka z cukinii z miodem i ketchupem – wykonanie

Cukinię obieramy i wydrążamy ziarna (zwłaszcza jeśli jest starsza; w żółtej cukinii możemy zostawić skórkę). Obieramy również marchewkę. Oba warzywa szatkujemy w drobne słupki na szatkownicy do warzyw, tzw. mandolinie (ustawienie 3 mm, bez karbowania). Warzywa można też pokroić ręcznie.

Na mandolinie można też zetrzeć paprykę, również na ostrzu ustawionym na 3 mm, można też ją pokroić ręcznie. Cebulę kroimy w bardzo cienkie plastry (można to również zrobić na szatkownicy, zmieniając ustawienie na 1 mm). Do pokrojonych lub poszatkowanych warzyw dodajemy zgnieciony nożem czosnek oraz pokrojoną papryczkę chili. Całość mieszamy i odstawiamy.

Zalewę przygotowujemy wkładając wszystkie składniki do rondelka, mieszając i podgrzewając aż do zagotowania. Po zagotowaniu wlewany ją do warzyw. Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy na 4 godziny. W tym czasie warzywa, a zwłaszcza cukinia, puszczą soki. Sałatkę wkładamy do słoików, najlepiej o pojemności 0,5 l, lekko ugniatając z góry (tak, aby cukinia została przykryta przez zalewę).

Zakręcamy słoiki i pasteryzujemy w kuchence (najlepiej na blasze która jest dołączona do piekarnika, wlewając wcześniej ok. 1 cm wody na dno). Blaszkę ze słoikami umieszczamy w zimnym piekarniku i nastawiamy go na 130 st. C. Piekarnik powinien nagrzać się do 130 st. C i od tego momentu trzymamy słoiki w piekarniku jeszcze przez 15 minut. Po tym czasie słoiki wyjmujemy, ustawiamy dnem do góry. Można je też przykryć ręcznikiem. Po wystudzeniu słoiki odstawiamy do spiżarni.