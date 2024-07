Babeczki kefirowe zawsze wychodzą cudownie wilgotne w środku. Możesz je przygotować z borówkami tak jak ja, lub z innymi drobnymi owocami: jagodami, malinami czy porzeczkami - pisze na swojej stronie z przepisami Jakub Kuroń.

Taka słodka przekąska sprawdzi się zarówno podczas letnich śniadań, czy podwieczorków jak też na piknikach i grillach.

Oto przepis na bardzo wysokie babeczki kefirowe z borówkami.

Przepis

Składniki (6 porcji)

3 jajka

160 g cukru (1 szklanka) np. trzcinowego

100 g oleju roślinnego

300 g kefiru

550 g mąki pszennej (2,5 szklanki)

3 łyżeczki proszku do pieczenia

200 g drobnych owoców np. borówek

szczypta soli

cukier puder do dekoracji

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 180°C – grzanie "góra-dół". Za pomocą miksera ubij jajka (3 szt) z cukrem (160g) na bardzo puszystą masę. Do ubitej masy dodaj olej (100g), kefir (300g) i ponownie mocno miksuj. Pamiętaj, aby babeczki pięknie wyrosły ciasto musi być mono ubite!

Następnie cały czas mieszając do masy dosypuj mąkę pszenną (2,5 szklanki), wymieszaną z proszkiem do pieczenia (3 łyżeczki) i szczyptą soli. Masę nakładaj za pomocą łyżki do 2/3 wysokości papierowych lub silikonowych papilotek.

Borówki (200g) umyj i dobrze osusz, równomiernie rozłóż na powierzchni babeczek. Na koniec babeczki piecz około 30 minut w 180°C do "suchego patyczka". Upieczone babeczki delikatnie wyjmij z foremek na kratkę do studzenia i posyp cukrem pudrem.