Ciasta z sezonowymi owocami to najbardziej popularne wypieki w sezonie letnim. Po truskawkach przyszedł czas na wiśnie. Ich kwaskowaty smak idealnie przełamuje słodkość ciast i kremów, z którymi jest łączony.

Siostra Anastazja proponuje przepis na szybki i łatwy w przygotowaniu wiśniowiec. Wystarczy tylko połączyć składniki.

Przepis

Reklama

Składniki:

5 jaj

5 łyżek mąki pszennej

2 łyżki mąki ziemniaczanej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

5 łyżek cukru kryształu

1/2 kg wiśni

1 cukier waniliowy

3 białka

20 dag cukru pudru

Sposób przygotowania:

Ubić pianę z 5 białek, dodać cukier kryształ, żółtka, obie mąki, proszek do pieczenia, połowę wiśni (bez pestek) i wylać na blaszkę wyłożoną pergaminem. Upiec w temp. 170 st. C przez ok. 40-45 min.

Z 3 białek ubić pianę z cukrem pudrem i cukrem waniliowym. Po 20 min pieczenia sprawdzić, czy ciasto wyrosło i zaczyna się rumienić; wtedy rozłożyć pianę, posypać pozostałymi wiśniami, wstawić ponownie do piekarnika. Piec do momentu zarumienienia piany.