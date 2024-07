Naleśniki to danie, które można przygotować na wiele sposobów i według własnych upodobań. Nic dziwnego, że to jedna z najpopularniejszych potraw na świecie! Ich uniwersalność sprawia, że nie tylko można je przygotowywać na słodko i na słono. Co więcej – mogą stanowić zarówno doskonałe śniadanie, obiad, kolację, jak i deser. Na pyszne naleśniki składają się m.in. odpowiednie przygotowanie ciasta, smażenie oraz dobór nadzienia. Jak zrobić dobre ciasto na naleśniki?

Ciasto na naleśniki – w czym tkwi sekret wyjątkowego smaku i konsystencji?

Jak robi się ciasto na naleśniki? Ciasto na naleśniki zwykle składa się z takich składników jak mąką pszenna, jajka, mleko, woda, olej oraz sól. Proporcje to zazwyczaj 1 szklanka mąki pszennej, 1 szklanka mleka, 1/2 szklanki wody gazowanej. 2 jajka, szczypta soli i 1 łyżka oleju lub roztopionego masła.

W czym tkwi sekret wyjątkowych naleśników? W niczym innym jak w… proporcji! Aby naleśniki były pyszne, chrupiące i rozpływały się w ustach należy dodać do nich wodę w proporcji 1:1 z mlekiem! Dzięki temu naleśniki nie będą "włókniste" ani łykowate. Oczywiście, możemy połączyć to z popularnym sposobem na dodanie im puszystości – czyli dodaniem gazowanej wody mineralnej. Warto jednak pamiętać, że powinno być jej dokładnie tyle samo, co mleka.

Naleśniki na słono i na słodko. Pomysły

Naleśniki w wersji słodkiej to klasyka, którą można przygotować na wiele różnych sposobów. Można je wypełnić dżemem lub konfiturą, posmarować kremem czekoladowym dodając pokrojone banany lub świeże jagody, posiekane orzechy lub wiórki kokosowe. Wyśmienicie smakują także z bitą śmietaną i owocami oraz kremowym serem ricotta i miodem.

Naleśniki na słono można wypełnić farszem z sera żółtego i szynki z dodatkiem np. świeżej rukoli lub pomidorów. Świetnie nadaje się jako farsz również kurczak z warzywami (np. z dodatkiem papryki, cebuli i brokułów) z dodatkiem salsy lub sosu jogurtowego.

Także kremowy sos śmietanowy z podsmażonymi grzybami to doskonałe nadzienie do naleśników. Podobnie jak hummus z dodatkiem świeżych warzyw, takich jak ogórek, papryka i marchew.