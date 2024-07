Najczęściej latem w formie kiszonki zjadamy ogórki małosolne. Okazuje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by w podobnej formie zrobić pomidory. Tomasz Strzelczyk, którego przepisy wielu Polaków, wręcz uwielbia poleca prosty i naprawdę smaczny przepis na kiszone pomidory koktajlowe. To doskonały dodatek do potraw z grilla lub sałatek.