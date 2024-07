Lato to czas, gdy częściej przygotowujemy pierogi. Jagody, wiśnie, czy śliwki to sezonowe owoce, które z powodzeniem można wykorzystać w przygotowaniu właśnie tego dania. Nie wszyscy są chętni, by zrobić je samemu, bo obawiają się, że ciasto wyjdzie twarde i zbyt grube. Okazuje się, że wcale nie musi tak być.

Reklama

Ciasto na pierogi z przepisu Magdy Gessler zawsze wychodzi miękkie i elastyczne. Do jego przygotowania wystarczą dosłownie trzy składniki. Do środka można włożyć zarówno słodki, jak i wytrawny farsz. To także dobry przepis na ciasto na pierogi dla tych, którzy jeszcze nigdy ich nie robili.

Przygotowując je warto pamiętać o tym, by zagnieść je ręcznie. Dzięki temu będzie elastyczne i bardzo miękkie. Idealne ciasto na pierogi nie powinno kleić się do dłoni. Trzy składniki, z których powinno się składać to mąka pszenna, gorąca woda i sól.

Oto przepis na idealne ciasto na pierogi według Magdy Gessler.

Przepis

Składniki:

500 g mąki pszennej

200 ml gorącej wody

sól

Sposób przygotowania:

Mąkę i sól przesiać, dodać połowę wody. Energicznie ręką zagnieść ciasto. Następnie powoli wlewać resztę wody i zagniatać ciasto. Powinno być elastyczne i łatwo odchodzić od dłoni.

Tak wyrobione ciasto przełożyć do miski, przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na 10 minut. Ciasto wyłożyć na blat i cienko rozwałkować. Za pomocą szklanki lub foremek wykrajać koła.

Na każde koło nałożyć porcje farszu i sklejać pierogi. Gotować po kilka sztuk w osolonej wrzącej wodzie. Wyjmować za pomocą łyżki cedzakowej.