Ten przepis na marynowaną cukinię jest naprawdę bardzo prosty. Jego tajemnicą jest marynata, którą robi się z wody, octu, cukru, gorczycy i soli. By podkreślić smak tej marynowanej cukinii wystarczy dodać aromatyczną przyprawę, która kojarzy się z potrawami kuchni tureckiej.

Co to za przyprawa? Chodzi o gyros, czyli mieszankę ziaren i ziół. Okazuje się, że nie tylko świetnie podkreśla smak mięsnych potraw, ale nadaje marynacie nieco pikantnego i orientalnego smaku.

Cukinia w marynacie gyros będzie doskonałą przekąską na chłodne dni. Nie tylko jej smak, ale także chrupkość sprawi, że śmiało można ją serwować jako dodatek do obiadu, składnik sałatek, czy też jako samodzielną przekąskę podczas przyjęć. Nic nie stoi na przeszkodzi, by wykorzystać ją do przygotowania koreczków.

Poniżej prezentujemy przepis na marynowaną cukinię w zalewie gyros.

Przepis (na 4 słoiki po 1 l)

Składniki:

ok 2 kg młodej i małej cukinii

3 średniej wielkości cebule

2 łyżki soli niejodowanej do przetworów

szklanka cukru (200 g)

3/4 szklanki octu 10 % (200 ml)

3/4 szklanki oleju rzepakowego (200 ml)

opakowanie przyprawy gyros (około 30 g)

płaska łyżka papryki chili w proszku

Sposób przygotowania:

Cukinie dokładnie myjemy, odkrawamy im końcówki i kroimy w cienkie plastry. Cebule kroimy w piórka. Warzywa przekładamy do dużej miski i zasypujemy cukrem, solą, papryką chili oraz przyprawą do gyrosa. Mieszamy je dokładnie ze sobą, lekko ugniatając ręką. Następnie do cukinii wlewamy ocet i olej. Całość jeszcze raz mieszamy i odstawiamy na około półtora godziny.

Po tym czasie sałatkę przekładamy do wyparzonych wcześniej słoików, pilnując, aby warzywa całkowicie były w zalewie. Jeżeli w którymś słoiku będzie zbyt mało soku, można dolać odrobinę wody. Słoiki zakręcamy i pasteryzujemy.

Słoiki przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, tak by się nie stykały i wkładamy do zimnego piekarnika. Nastawiamy temperaturę na 120 C i pasteryzujemy przez 20 minut od momentu, kiedy piekarnik osiągnie ustawioną temperaturę. Następnie wyłączamy piekarnik, uchylamy drzwiczki i pozostawiamy do przestygnięcia. Kiedy słoiki będą chłodne, nakrętki dokręcamy, aby na pewno nic z nich nie wyciekało i odwracamy do góry dnem na około 12 godzin. Po tym czasie odkładamy je w chłodne miejsce.