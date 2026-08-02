Brzmi dość kontrowersyjnie, ale uwierzcie mi, one smakują obłędnie – twierdzi Tomasz Strzelczyk zachwalając swój przepis na małosolne pomidorki koktajlowe.
Pomidory małosolne. Przepis od Strzelczyka
W Polsce najbardziej popularne są ogórki kiszone lub małosolne. Mało kto kisi pomidory. Tymczasem na Ukrainie to bardzo popularna forma ich przerabiania. Podobnie jest zresztą w tych rejonach Polski, gdzie króluje kulinarna tradycja Łemkowszczyzny.
Tomasz Strzelczyk proponuje mniej znaną formę kiszenia pomidorów, czyli małosolną. Na swoim kanale na YouTube, przypomina recepturę, dzięki której powstanie rewelacyjny dodatek do sałatek albo potraw z grilla. Okazuje się, że by dobrze wyszły, trzeba zalać je gazowaną wodą. Powód? Woda taka ma bardziej kwaśny odczyn niż zwykła kranówka.
Jak zrobić pomidory małosolne? Oto przepis Tomasza Strzelczyka.
Przepis na pomidory małosolne
Składniki:
- 2 kg pomidorków koktajlowych
- dodatki do kiszenia: kwiaty kopru, liście winorośli lub porzeczki i wiśni, mały kawałek chrzanu
- 10 ząbków czosnku
- garść pieprzu ziarnistego
- sól do przetworów
- woda gazowana
Sposób przygotowania:
- Pomidorki koktajlowe można pozostawić na gałązce. Po umyciu nakłuwamy każdy w 1-2 miejscach wykałaczką. Chrzan obieramy i kroimy w plasterki, a ząbki czosnku rozgniatamy lekko.
- Do wyparzonego słoika wkładamy najpierw przyprawy: czosnek, chrzan, ziarnisty pieprz. Układamy dodatki – koper i po kilka liści. Następnie w słoiku układamy pomidorki, przekładając od czasu do czasu liśćmi i koprem.
- W osobnym naczyniu mieszamy sól z wodą gazowaną w proporcji jednej czubatej łyżki soli na pół litra wody. Na ilość pomidorków podaną w przepisie potrzeba dużego słoika i ok. 3 l wody gazowanej.
- Słoik zakręcamy i odstawiamy do lodówki. Pomidorki małosolne są gotowe po ok. dobie. Wytrzymają w lodówce przez jeszcze kilka dni.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.