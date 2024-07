Lipiec i sierpień to czas ogórków. Zjadamy je na surowo, w postaci sałatek, mizerii, czy chłodników. Wielu z nas przygotowuje także ich zimową wersję, czyli ogórki kiszone. By były chrupiące i twarde wiele gospodyń dodaje do nich liście winogron, porzeczki lub wiśni. Tymczasem istnieje jeszcze jeden sposób na to, by kiszone ogórki były idealne. Ten składnik znajduje się w każdej kuchni.