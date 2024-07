Borówka amerykańska: bomba witaminowa na naszym stole

Borówka amerykańska to wieloletni krzew, chętnie uprawiany w Polsce. Roślina ta zyskała ogromną popularność dzięki jej smacznymowocom, przypominającym smakiem jagody leśne. Owoce borówki są jednak znacznie większe.

Ciemnoniebieskie owoce borówki są bogate w antyoksydanty i witaminy.Borówka amerykańska jest owocem, którego spożywanie przynosi wielekorzyścidlazdrowia. To doskonałe źródłowieluwitamin i minerałów, w tym witaminyK,witaminyC oraz manganu. Zawiera również błonnik, który korzystnie wpływa na zdrowie układu pokarmowego. Pomaga utrzymaćuczuciesytości oraz wspomagaprawidłowefunkcjonowaniejelit. Owoce borówki zawierają również inne związki roślinne takie jak: resweratrol, kwercetyna czy kwaselagowy. Są to związki o działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym, które wspierajązdrowie i ogólnesamopoczucie. Borówkaamerykańska jest zatem niezwyklebogatawskładnikiodżywcze. A przy tym niskokaloryczna. To czyni ją doskonałymproduktemdlaosób starających się utrzymać prawidłową wagę ciała lub też będących nadiecie.

Dzięki różnorodności odmian dostępnych w Polsce, możemy cieszyć się ich dostępnością praktycznie od początku lata aż do początku jesieni. W Polsce znane są różne odmianyborówkiamerykańskiej, takie jak: wczesne odmiany borówki amerykańskiej (np. Duke, Earliblue, Spartan, Toro), odmiany średnio wczesne(jak Draper, Bluegold czy Bluecrop) czy późne odmiany (Elliot, Brigitta czy też Aurora). Każda z tych odmian wydaje owoce w innym terminie. Wczesne odmiany borówki owocują najwcześniej, od końca czerwca do połowy lipca. Odmiany średnio wczesne dają owoce od końca lipca do końca sierpnia, natomiast późne odmiany owocują od sierpnia do końca września lub nawet do początku października.

Dżem z borówki amerykańskiej: wystarczą 3 składniki

Borówka to owoc, które doskonale nadajesię na przetwory. To bardzo dobra wiadomość, bowiem dzięki temu możemy delektować się smakiem borówki i korzystać z jej właściwości prozdrowotnych właściwie przez cały rok.

Jednym z przetworów, który możemy w prosty i łatwy sposób przygotować z owoców borówkiamerykańskiej jest dżem. Do jego przyrządzenia potrzebujemy wyłącznie 3 składników.

Dzięki naturalnej słodyczy owoców borówki, nie musimy ich dodatkowo zasypywać cukrem. Tak przyrządzony dżem może stanowić zdrowy i smacznydodatek do kanapek, naleśników, gofrów, placuszków, owsianki, jogurtów czy musli. Dobrze będzie się komponować również z mięsem.

Jak zrobić dżem z borówki.

Jak podaje portal Haps.pl, aby przygotować 10 słoiczków borówkowego dżemu o pojemności 250 ml, potrzebować będziemy następujących składników:

3 kg owoców borówki amerykańskiej

2 jabłka

sok wyciśnięty z jednej cytryny.

Przygotowanie dżemu z borówek.