Obfitość warzyw i owoców zmusza nas często do ich przerabiania, po prostu nie jesteśmy ich w stanie przejeść na raz. W najbliższym czasie, będę podawał Wam pomysły na: kiszenie, konserwowanie czy wekowanie. Jednym z moich ulubionych przetworów sąogórki curry, od nich zaczniemy, ponieważ to doskonały dodatek do kanapek, sałatek czy do np. wódeczki - pisze na swojej stronie Jakub Kuroń.

Reklama

Okazuje się, że ten przepis kucharz "odziedziczył" po babci Krysi.

To ona pierwszy raz przywiozła do nas kilka słoików ogórków w curry. Od niej właśnie wziąłem recepturę na te cudo w słoiku - czytamy.

Jak je zrobić? Oto przepis Jakuba Kuronia na ogórki curry.

Przepis

Składniki:

3 kg ogórków gruntowych

1 łyżeczka goździków

1 łyżka białej gorczycy

łyżeczka ziaren czarnego pieprzu

1 łyżeczka ziaren ziela angielskiego

6 liści laurowych

1,5 l wody

375 ml octu spirytusowego

330 g cukru

1 i ½ łyżki soli

2 cebule

1 czerwona papryka

3 łyżki przyprawy curry

kilka liści selera

ew. kurkuma dla koloru

Sposób przygotowania:

Umyte ogórki obierz ze skórki, następnie podziel wzdłuż na cztery części i wytnij gniazda nasienne.

Goździki, gorczycę, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy wsyp na suchą patelnie. Podpraż przez 1-2 minuty, aż puszczą olejki eteryczne, następnie odstaw po przestudzenia.

W rondlu zagotuj wodę z octem. Wsyp cukier, sól oraz podprażone przyprawy. Następnie cebulę pokrojoną w krążki, paprykę pokrojoną w drobne słupki oraz przyprawę curry. Zalewę zagotuj, odstaw do przestudzenia.

Ogórki poprzekładaj do słoików z liśćmi selera. Następnie zalej marynatą do pełna.

Tak przygotowane słoiki najlepiej jest pasteryzować. W garnku na dnie ułożyć bawełnianą ścierkę lub np. tetrę. Ustawić na niej słoiki, zalać wodą do ¾ wysokości. Od momentu wrzenia wody, gotować 10 minut. Na koniec ostrożnie wyjąć i postawić zakrętką do dołu, aż do wystygnięcia.