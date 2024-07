Nie ulega wątpliwości, że latem przygotowujemy głównie kiszone ogórki. Czasem do słoików trafia także papryka, czy mieszanka ogórków, marchewki i papryki, ale zazwyczaj nie w wersji kiszonej a marynowanej.

Okazuje się, że ukisić można tak naprawdę prawie wszystkie warzywa i owoce. Kiszone marchewki, rzodkiewki, czy cytryny od kilku już lat święcą tryumfy także na polskich stołach. Idealną kiszonką przygotowaną latem a używaną w chłodne jesienne i zimowe dni, będą także kiszone jabłka. To przysmak, który pochodzi z kuchni kresowej. Kwaśne a jednocześnie słodkie owoce są nie tylko smaczne, ale zdrowe. To prawdziwa bomba witaminowa. Można je dodawać do wielu potraw. Będą pasowały nie tylko do surówek i sałatek, ale też potrawy z fasolą czy gulaszy lub wegetariańskich bigosów.

Jak je zrobić? Oto przepis na kiszone jabłka.

Przepis

Składniki:

2 kg jabłek3-4 gałązki koprumała główka czosnkukawałek korzenia chrzanuliść chrzanu1 łyżka soli na pół litra wody1 łyżka cukru na pół litra wody

Sposób przygotowania:

Jabłka należy umyć i osuszyć. Naczynie (z zamknięciem) do kiszenia trzeba dokładnie wyszorować, a potem wyparzyć. Koper opłukać, czosnek obrać. Na dnie naczynia ułożyć 2 gałązki kopru, wrzucić kilka ząbków czosnku. Ułożyć jabłka. Włożyć chrzan, liść chrzanu, pozostały czosnek i koper.

Zalać przegotowaną, ostudzoną wodą z cukrem i solą. Naczynie zamknąć, odstawić. Jabłka będą dobre po tygodniu. Kiszonych jabłek można używać do różnego rodzaju sałatek i surówek.