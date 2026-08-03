Jagodzianki robią furorę każdego lata. Nie ma chyba osoby, która nie lubi smaku tych słodkich drożdżowych bułek wypełnionych owocami i posypanych kruszonką. Zazwyczaj kupujemy je w sklepie, bo wydaje nam się, że to słodkości trudne do zrobienia.
Otwarte jagodzianki od Tomka Strzelczyka
Nic bardziej mylnego. Przekonuje o tym Tomasz Strzelczyk. Autor kanału "Oddasz fartucha" proponuje przepis na otwarte jagodzianki, czyli takie, w których owocowy farsz jest na zewnątrz a nie wewnątrz bułki. Zamiast jagód można do przygotowania ich wykorzystać inne owoce np. borówki lub maliny. Jak je zrobić? Oto przepis.
Przepis na otwarte jagodzianki
Składniki:
Ciasto:
- 600 g mąki pszennej
- 250 ml ciepłego mleka
- 100 g roztopionego masła
- 70 g cukru
- 40 g świeżych drożdży
- 4 żółtka
- 10 g cukru waniliowego
Nadzienie:
- 500 g jagód
- 300 g twarogu
- 60 g masła
- 40 g cukru pudru
- 2 żółtka
- 1 i ½ łyżki mąki ziemniaczanej
- 1 łyżka cukru
Kruszonka:
- 150 g mąki pszennej
- 70 g cukru trzcinowego
- 70 g masła
Dodatkowo:
- 1 jajko
Przygotowanie:
- Pokruszone drożdże przełożyć do miski. Wsypać 1 łyżkę cukru i wlać ciepłe mleko. Wymieszać, rozcierając składniki łyżką. Wsypać 6 łyżek mąki i wymieszać. Odstawić na 15 minut.
- Do zaczynu wsypać pozostałą mąkę i cukier wanilinowy. Wymieszać, a następnie wyrobić ciasto.
- Dodać roztopione masło i żółtka. Wyrabiać, aż składniki się połączą i powstanie gładkie i elastyczne ciasto. Ciasto przełożyć do miski, przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce bez przeciągów na 1 godzinę.
- Twaróg zmiksować z żółtkami, masłem i cukrem pudrem. Przygotować kruszonkę. Mąkę wymieszać z posiekanym masłem i cukrem. Z wyrośniętego ciasta formować kulki wielkości małej pomarańczy i układać je w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Przykryć ściereczką i odstawić do drugiego wyrośnięcia na 30 minut.
- Jagody wymieszać z mąką ziemniaczaną i cukrem. W wyrośniętych bułeczkach zrobić wgłębienia za pomocą szklanki lub małej miseczki wysmarowanej od zewnątrz olejem. Wkładać do nich porcje twarogu i jagód. Bułeczki posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać kruszonką. Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 30 minut.
- Wyjąć i odstawić otwarte jagodzianki do ostygnięcia. Podawać na deser lub jako słodką przekąskę.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.