Jagodzianki robią furorę każdego lata. Nie ma chyba osoby, która nie lubi smaku tych słodkich drożdżowych bułek wypełnionych owocami i posypanych kruszonką. Zazwyczaj kupujemy je w sklepie, bo wydaje nam się, że to słodkości trudne do zrobienia.

Otwarte jagodzianki od Tomka Strzelczyka

Nic bardziej mylnego. Przekonuje o tym Tomasz Strzelczyk. Autor kanału "Oddasz fartucha" proponuje przepis na otwarte jagodzianki, czyli takie, w których owocowy farsz jest na zewnątrz a nie wewnątrz bułki. Zamiast jagód można do przygotowania ich wykorzystać inne owoce np. borówki lub maliny. Jak je zrobić? Oto przepis.

Przepis na otwarte jagodzianki

Składniki:

Ciasto:

600 g mąki pszennej

250 ml ciepłego mleka

100 g roztopionego masła

70 g cukru

40 g świeżych drożdży

4 żółtka

10 g cukru waniliowego

Nadzienie:

500 g jagód

300 g twarogu

60 g masła

40 g cukru pudru

2 żółtka

1 i ½ łyżki mąki ziemniaczanej

1 łyżka cukru

Kruszonka:

150 g mąki pszennej

70 g cukru trzcinowego

70 g masła

Dodatkowo:

1 jajko

Przygotowanie: