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Otwarte jagodzianki od Tomka Strzelczyka. Pyszny hit tego sezonu

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 07:22
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Otwarte jagodzianki od Tomka Strzelczyka. Pyszny hit tego sezonu/Shutterstock
Jagodzianki to deser, który głównie latem robi furorę. W sieci właśnie teraz pojawia się zatrzęsienie przepisów na tę słodką przekąskę. Drożdżowe bułki z jagodami i kruszonką warto zrobić według przepis Tomka Strzelczyka. Są łatwe do zrobienia i naprawdę pyszne. 

Jagodzianki robią furorę każdego lata. Nie ma chyba osoby, która nie lubi smaku tych słodkich drożdżowych bułek wypełnionych owocami i posypanych kruszonką. Zazwyczaj kupujemy je w sklepie, bo wydaje nam się, że to słodkości trudne do zrobienia. 

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Otwarte jagodzianki od Tomka Strzelczyka

Nic bardziej mylnego. Przekonuje o tym Tomasz Strzelczyk. Autor kanału "Oddasz fartucha" proponuje przepis na otwarte jagodzianki, czyli takie, w których owocowy farsz jest na zewnątrz a nie wewnątrz bułki. Zamiast jagód można do przygotowania ich wykorzystać inne owoce np. borówki lub maliny. Jak je zrobić? Oto przepis. 

Przepis na otwarte jagodzianki

Składniki:

Ciasto:

  • 600 g mąki pszennej
  • 250 ml ciepłego mleka
  • 100 g roztopionego masła
  • 70 g cukru
  • 40 g świeżych drożdży
  • 4 żółtka
  • 10 g cukru waniliowego

Nadzienie:

  • 500 g jagód
  • 300 g twarogu
  • 60 g masła
  • 40 g cukru pudru
  • 2 żółtka
  • 1 i ½ łyżki mąki ziemniaczanej
  • 1 łyżka cukru

Kruszonka:

  • 150 g mąki pszennej
  • 70 g cukru trzcinowego
  • 70 g masła

Dodatkowo: 

  • 1 jajko

Przygotowanie:

  1. Pokruszone drożdże przełożyć do miski. Wsypać 1 łyżkę cukru i wlać ciepłe mleko. Wymieszać, rozcierając składniki łyżką. Wsypać 6 łyżek mąki i wymieszać. Odstawić na 15 minut.
  2. Do zaczynu wsypać pozostałą mąkę i cukier wanilinowy. Wymieszać, a następnie wyrobić ciasto. 
  3. Dodać roztopione masło i żółtka. Wyrabiać, aż składniki się połączą i powstanie gładkie i elastyczne ciasto. Ciasto przełożyć do miski, przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce bez przeciągów na 1 godzinę.
  4. Twaróg zmiksować z żółtkami, masłem i cukrem pudrem. Przygotować kruszonkę. Mąkę wymieszać z posiekanym masłem i cukrem. Z wyrośniętego ciasta formować kulki wielkości małej pomarańczy i układać je w odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Przykryć ściereczką i odstawić do drugiego wyrośnięcia na 30 minut.
  5. Jagody wymieszać z mąką ziemniaczaną i cukrem. W wyrośniętych bułeczkach zrobić wgłębienia za pomocą szklanki lub małej miseczki wysmarowanej od zewnątrz olejem. Wkładać do nich porcje twarogu i jagód. Bułeczki posmarować roztrzepanym jajkiem i posypać kruszonką. Blachę wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni C i piec około 30 minut.
  6. Wyjąć i odstawić otwarte jagodzianki do ostygnięcia. Podawać na deser lub jako słodką przekąskę.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepistomasz strzelczykjagodyjagodzianki
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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