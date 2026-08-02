Dziennik.pl logo

Pyszny obiad na niedzielę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Kurczak w aksamitnym sosie kurkowym

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:07
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
pierś z kurczaka
Pierś z kurczaka w aksamitnym kurkowym sosie/Shutterstock
Na niedzielny obiad proponujemy danie eleganckie, pożywne i szybkie do przygotowanie. To filet z kurczaka otulony pysznym, kremowym sosem. Smakowity comfort food jak z kuchni ukochanej babci.

Cóż może być prostszego. Mięso z piersi kurczaka będzie gotowe błyskawicznie. Sos przyrządzimy równie szybko. Potrzymamy mięso w sosie, żeby smaki się przegryzły. A w tym czasie ugotujemy ryż, ziemniaki lub makaron - zależy, co lubimy. Kurczak w aksamitnym kurkowym sosie to danie, które uzależnia smakiem, takie jest pyszne.

Sezon na kurki

Kurki rosną od czerwca do października. Najchętniej zasiedlają lasy iglaste i mieszane, tworząc tzw. czarcie kręgi. Pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius Fr.), potocznie zwany kurką, charakteryzuje się jaskrawą, żółtą barwą oraz lejkowatym kapeluszem o pofalowanych brzegach. Zamiast typowych blaszek, pod spodem posiada grube fałdy, które płynnie schodzą na twardy trzon. Zapach grzyba jest raczej owocowo-korzenny. Kurki są pyszne i zdrowe. Te niskokaloryczne grzyby stanowią bogate źródło witamin - szczególnie A, B1 i D - oraz minerałów, takich jak potas i miedź. Zawierają też cenne przeciwutleniacze.

Kotlety mielone będą smakować jak u mamy. Pulchne i smakowite. Wystarczy wlać pół szklanki
Kotlety mielone będą smakować jak u mamy. Pulchne i smakowite. Wystarczy wlać pół szklanki

Tak pozbędziesz się piachu z kurek

  • Mycie gorącą wodą - przygotowujemy osolony wrzątek - około 1 łyżka stołowa soli na litr wody. Wrzucamy kurki do gorącej wody, szybko mieszamy, a potem odcedzamy - wyławiamy grzyby z powierzchni wody i przekładamy na sitko.
  • czyszczenie kurek z użyciem mąki - kurki wkładamy do dużej miski. Posypujemy je mąką pszenną (około 1-2 łyżki na dużą porcję grzybów). Delikatnie mieszamy, tak aby mąka oblepiła każdą kurkę. Potem zalewamy kurki zimną wodą, mieszamy, a potem przekładamy na sito i przelewamy bieżącą, zimną wodą. Potem osuszamy kurki na papierowym ręczniku.
  • czyszczenie kurek na sucho - jeśli grzyby są prawie czyste, wymiatamy resztki piachu miękką, czystą szczoteczką. Ostrym nożykiem zdrapujemy ziemię z nóżki grzyba.

Smaczny obiad dla rodziny

Kurczak w aksamitnym kurkowym sosie to danie proste, tanie i odżywcze. Pierś z kurczaka dostarczy nam świetnego białka. Do tego dania obiadowego podajmy koniecznie surówkę. Wystarczy np. pokroić ogórki małosolne w plasterki i posypać koperkiem. Można też zrobić mizerię.

Zrób tak, a żółta fasolka szparagowa zachowa piękny kolor. To prosty i skuteczny trik
Zrób tak, a żółta fasolka szparagowa zachowa piękny kolor. To prosty i skuteczny trik

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kurczak w aksamitnym kurkowym sosie

Składniki

  • 500 g piersi z kurczaka
  • łyżka sosu sojowego
  • łyżka słodkiej papryki
  • 1 biała cebula
  • 350 g kurek
  • ząbek czosnku
  • 3 łyżki masła klarowanego - może być też zwykłe, wtedy cztery łyżki
  • łyżka mąki
  • szklanka śmietanki
  • sól, pieprz

Przygotowanie

Kurczaka czyścimy z błonek, dzielimy na cztery części, delikatnie rozbijamy i smarujemy papryką oraz sosem sojowym. Odkładamy na 15 minut. Czyścimy kurki. Siekamy cebulę i czosnek. Na patelni rozgrzewamy połowę masła i dusimy kurki z cebulą oraz czosnkiem. Gdy woda odparuje, solimy i pieprzymy grzyby i cebulę. W śmietance roztrzepujemy łyżkę mąki i zalewamy nią kurki. Trzymamy sos w cieple. Na drugiej patelni rozgrzewamy resztę masła i smażymy pierś z kurczaka - po ok. 5 minut z każdej strony. Usmażonego kurczaka wkładamy do kurkowego sosu i podgotowujemy na bardzo małym ogniu przez ok. 5 minut. Kurczak w aksamitnym sosie kurkowym gotowy. Smacznego!

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisgotowanieobiad
Powiązane
lasagne
Pyszny obiad na sobotę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Lasagne z cukinii z aromatycznym twistem
ryba
Pyszny obiad na piątek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Chrupiące sznycelki z ryby
feta, pomidory
Pyszny obiad na czwartek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Makaron, pieczona feta i pomidorki
kurczak
Pyszny obiad na środę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Aromatyczne kąski z kurczaka z cukinią
placki
Pyszny obiad na wtorek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Chrupiące i złote racuszki z kurczaka
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPyszny obiad na niedzielę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Kurczak w aksamitnym sosie kurkowym »
Zobacz
|
prl
Wielki i trudny QUIZ. Historia czasów PRL. Pytanie 8 to dla wielu Himalaje. Zalicza 65 proc.
Quiz z seriali PRL
Przyjemny quiz z seriali PRL. 20/20 tylko dla orłów
Tankowanie paliwa do samochodu
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 4 sierpnia tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
prl
"Czy się stoi, czy się leży...". QUIZ o powiedzonkach czasach PRL. Starszyzna nie polegnie, młodzi odpadną na starcie
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica
Nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał datę, za brak słony mandat
Aktualny horoskop dzienny na niedzielę 2 sierpnia 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop dzienny na niedzielę 2 sierpnia 2026 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj