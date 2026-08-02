Pyszny obiad na niedzielę. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Kurczak w aksamitnym sosie kurkowym

Cóż może być prostszego. Mięso z piersi kurczaka będzie gotowe błyskawicznie. Sos przyrządzimy równie szybko. Potrzymamy mięso w sosie, żeby smaki się przegryzły. A w tym czasie ugotujemy ryż, ziemniaki lub makaron - zależy, co lubimy. Kurczak w aksamitnym kurkowym sosie to danie, które uzależnia smakiem, takie jest pyszne.

Sezon na kurki

Kurki rosną od czerwca do października. Najchętniej zasiedlają lasy iglaste i mieszane, tworząc tzw. czarcie kręgi. Pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius Fr.), potocznie zwany kurką, charakteryzuje się jaskrawą, żółtą barwą oraz lejkowatym kapeluszem o pofalowanych brzegach. Zamiast typowych blaszek, pod spodem posiada grube fałdy, które płynnie schodzą na twardy trzon. Zapach grzyba jest raczej owocowo-korzenny. Kurki są pyszne i zdrowe. Te niskokaloryczne grzyby stanowią bogate źródło witamin - szczególnie A, B1 i D - oraz minerałów, takich jak potas i miedź. Zawierają też cenne przeciwutleniacze.

Tak pozbędziesz się piachu z kurek

Mycie gorącą wodą - przygotowujemy osolony wrzątek - około 1 łyżka stołowa soli na litr wody. Wrzucamy kurki do gorącej wody, szybko mieszamy, a potem odcedzamy - wyławiamy grzyby z powierzchni wody i przekładamy na sitko.

- przygotowujemy osolony wrzątek - około 1 łyżka stołowa soli na litr wody. Wrzucamy kurki do gorącej wody, szybko mieszamy, a potem odcedzamy - wyławiamy grzyby z powierzchni wody i przekładamy na sitko. czyszczenie kurek z użyciem mąki - kurki wkładamy do dużej miski. Posypujemy je mąką pszenną (około 1-2 łyżki na dużą porcję grzybów). Delikatnie mieszamy, tak aby mąka oblepiła każdą kurkę. Potem zalewamy kurki zimną wodą, mieszamy, a potem przekładamy na sito i przelewamy bieżącą, zimną wodą. Potem osuszamy kurki na papierowym ręczniku.

- kurki wkładamy do dużej miski. Posypujemy je mąką pszenną (około 1-2 łyżki na dużą porcję grzybów). Delikatnie mieszamy, tak aby mąka oblepiła każdą kurkę. Potem zalewamy kurki zimną wodą, mieszamy, a potem przekładamy na sito i przelewamy bieżącą, zimną wodą. Potem osuszamy kurki na papierowym ręczniku. czyszczenie kurek na sucho - jeśli grzyby są prawie czyste, wymiatamy resztki piachu miękką, czystą szczoteczką. Ostrym nożykiem zdrapujemy ziemię z nóżki grzyba.

Smaczny obiad dla rodziny

Kurczak w aksamitnym kurkowym sosie to danie proste, tanie i odżywcze. Pierś z kurczaka dostarczy nam świetnego białka. Do tego dania obiadowego podajmy koniecznie surówkę. Wystarczy np. pokroić ogórki małosolne w plasterki i posypać koperkiem. Można też zrobić mizerię.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - kurczak w aksamitnym kurkowym sosie

Składniki

500 g piersi z kurczaka

łyżka sosu sojowego

łyżka słodkiej papryki

1 biała cebula

350 g kurek

ząbek czosnku

3 łyżki masła klarowanego - może być też zwykłe, wtedy cztery łyżki

łyżka mąki

szklanka śmietanki

sól, pieprz

Przygotowanie

Kurczaka czyścimy z błonek, dzielimy na cztery części, delikatnie rozbijamy i smarujemy papryką oraz sosem sojowym. Odkładamy na 15 minut. Czyścimy kurki. Siekamy cebulę i czosnek. Na patelni rozgrzewamy połowę masła i dusimy kurki z cebulą oraz czosnkiem. Gdy woda odparuje, solimy i pieprzymy grzyby i cebulę. W śmietance roztrzepujemy łyżkę mąki i zalewamy nią kurki. Trzymamy sos w cieple. Na drugiej patelni rozgrzewamy resztę masła i smażymy pierś z kurczaka - po ok. 5 minut z każdej strony. Usmażonego kurczaka wkładamy do kurkowego sosu i podgotowujemy na bardzo małym ogniu przez ok. 5 minut. Kurczak w aksamitnym sosie kurkowym gotowy. Smacznego!