Tak robi korniszony Remigiusz Rączka. Głośno chrupią, są pachnące i pyszne

Korniszony to bardzo małe ogórki gruntowe zamarynowane w słodko-kwaśnej zalewie octowej i poddane pasteryzacji. Te ogórki trzeba zerwać, zanim zdążą urosnąć. Korniszony robimy ze świeżych ogórków. Gdy kupimy zwiędnięte, już nie będą takie dobre.
Korniszony wg Remigiusza Rączki - sekret chrupiących ogórków
Korniszony zrobimy szybko, a zimą będziemy zajadać je jako dodatek do kanapek, mięs i pasztetów. Trzeba jednak wiedzieć, jak przygotować korniszony, żeby nie stały się miękkie i kapciowate, bo wtedy cały kulinarny urok korniszonów pryska. Nie są chrupiące i jędrne. Przepis na korniszony Remigiusza Rączki urzeka prostotą. Zalewa to zaledwie trzy składniki. Diabeł tkwi w szczegółach, a smak jest efektem dodanych przypraw. Korniszony Remigiusza Rączki są aromatyczne, bo kucharz dodaje do nich liście selera.
Przepis na chrupiące korniszony Remigiusza Rączki - krok po kroku
Składniki
- litr wody
- 4 łyżki cukru
- 1 łyżka soli kamiennej
- 100 ml octu spirytusowego
- marchew
- cebula
- czosnek
- liście selera
- koper
- liść laurowy
- ziele angielskie
- ziarna gorczycy
- 1,5 do 2 kg korniszonów
Przygotowanie
Ogórki starannie myjemy i osuszamy. Przygotowujemy wyparzone słoiki. Na dno każdego wyparzonego słoika wkładamy kilka plasterków marchewki, kilka piórek cebuli, ząbek czosnku, kilka listków selera, kawałek kopru, liść laurowy, 4 ziarna ziela angielskiego oraz 1 płaską łyżeczkę gorczycy. Ogórki gruntowe dokładnie myjemy i układamy ciasno w słoikach. Zagotowujemy wodę z solą i cukrem. Gdy zawrze, dodajemy ocet. Taką gorącą zalewą wlewamy do słoików. Słoiki zakręcamy. Pora na pasteryzację. Nie może ona trwać zbyt długo. Remigiusz Rączka poleca dwa sposoby. Pierwszy to klasyczna pasteryzacja w garnku. Od momentu zagotowania wody słoiki należy podgrzewać maksymalnie 10 minut. Drugą metodą jest piekarnik. Nagrzewamy piekarnik do 160 stopni Celsjusza, wstawiamy słoiki na 10 minut. Po pasteryzacji słoiki z korniszonami wyjmujemy i zostawiamy do wystygnięcia. Przechowujemy w ciemnym miejscu.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.