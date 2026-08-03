Tak robi korniszony Remigiusz Rączka. Głośno chrupią, są pachnące i pyszne

Korniszony to bardzo małe ogórki gruntowe zamarynowane w słodko-kwaśnej zalewie octowej i poddane pasteryzacji. Te ogórki trzeba zerwać, zanim zdążą urosnąć. Korniszony robimy ze świeżych ogórków. Gdy kupimy zwiędnięte, już nie będą takie dobre.

Korniszony wg Remigiusza Rączki - sekret chrupiących ogórków

Korniszony zrobimy szybko, a zimą będziemy zajadać je jako dodatek do kanapek, mięs i pasztetów. Trzeba jednak wiedzieć, jak przygotować korniszony, żeby nie stały się miękkie i kapciowate, bo wtedy cały kulinarny urok korniszonów pryska. Nie są chrupiące i jędrne. Przepis na korniszony Remigiusza Rączki urzeka prostotą. Zalewa to zaledwie trzy składniki. Diabeł tkwi w szczegółach, a smak jest efektem dodanych przypraw. Korniszony Remigiusza Rączki są aromatyczne, bo kucharz dodaje do nich liście selera.

Przepis na chrupiące korniszony Remigiusza Rączki - krok po kroku

Składniki

litr wody

4 łyżki cukru

1 łyżka soli kamiennej

100 ml octu spirytusowego

marchew

cebula

czosnek

liście selera

koper

liść laurowy

ziele angielskie

ziarna gorczycy

1,5 do 2 kg korniszonów

Przygotowanie

Ogórki starannie myjemy i osuszamy. Przygotowujemy wyparzone słoiki. Na dno każdego wyparzonego słoika wkładamy kilka plasterków marchewki, kilka piórek cebuli, ząbek czosnku, kilka listków selera, kawałek kopru, liść laurowy, 4 ziarna ziela angielskiego oraz 1 płaską łyżeczkę gorczycy. Ogórki gruntowe dokładnie myjemy i układamy ciasno w słoikach. Zagotowujemy wodę z solą i cukrem. Gdy zawrze, dodajemy ocet. Taką gorącą zalewą wlewamy do słoików. Słoiki zakręcamy. Pora na pasteryzację. Nie może ona trwać zbyt długo. Remigiusz Rączka poleca dwa sposoby. Pierwszy to klasyczna pasteryzacja w garnku. Od momentu zagotowania wody słoiki należy podgrzewać maksymalnie 10 minut. Drugą metodą jest piekarnik. Nagrzewamy piekarnik do 160 stopni Celsjusza, wstawiamy słoiki na 10 minut. Po pasteryzacji słoiki z korniszonami wyjmujemy i zostawiamy do wystygnięcia. Przechowujemy w ciemnym miejscu.