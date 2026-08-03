Pyszny obiad na poniedziałek. Podajemy przepis, Ty gotujesz. Ziemniaki nadziewane ragoût

Mamy tu danie dwa w jednym. Ziemniaków już nie obieramy do obiadu - wczesne ziemniaki mają cienką skórkę i wystarczy je po prostu porządnie umyć. Pod skórką ziemniaka kryje się mnóstwo składników odżywczych.

Ragoût - mięsno-jarzynowe delicje

Ragoût to świetne połączenie smaków i aromatów. Słynie z niego kuchnia francuska. Włosi szczycą się swoim ragu alla bolognes. Do nadziewanych ziemniaków przyrządzimy właśnie ragoût. Użyjemy mięsa z piersi kurczaka i świeżych, pachnących latem warzyw.

Smaczny obiad dla rodziny

Ziemniaki z mięsnym nadzieniem? Brzmi dobrze, prawda? A jak smakuje! Spróbujcie, a będziecie robić częściej. Danie to tanie i proste w przygotowaniu. Składniki kupimy w każdym sklepie i na bazarze. Będziemy potrzebować mięsa z kurzej piersi i warzyw. Do ziemniaków nadziewanych ragoût podajmy zieloną sałatę z sosem winegret.

Brak pomysłu na obiad? Oto nasza propozycja - ziemniaki nadziewane ragoût

Składniki

Cztery duże ziemniaki

duża pierś z kurczaka

1 marchewka

1 łodyga selera naciowego

1 cebula

pół łyżeczki płatków chili

pół łyżeczki rozmarynu

3 pomidory

sól

oliwa z oliwek

100 g startego, twardego sera lub plasterki mozzarelli

Przygotowanie

Ziemniaki porządnie myjemy i gotujemy w skórkach. Pomidory parzymy wrzątkiem i ściągamy z nich skórkę. Wyjmujemy gniazda nasienne z pomidorów i siekamy miąższ. Marchewkę ścieramy na tarce, siekamy seler, czosnek i cebulę. Siekamy drobno mięso z piersi kurczaka. Rozgrzewamy oliwę na głębokiej patelni, podsmażamy czosnek i cebulę, dodajemy resztę warzyw. Dusimy do miękkości. Dodajemy mięso i dusimy przez ok. 20 min. pod przykryciem. Doprawiamy do smaku. Ugotowane i wystudzone ziemniaki kroimy na pół i ostrożnie wydrążamy środek - mają powstać łódeczki. Napełniamy je ragoût. Naczynie żaroodporne smarujemy oliwą. Kładziemy do niego ziemniaki z nadzieniem i posypujemy każdą połówkę serem. Zapiekamy ziemniaki w piekarniku w temperaturze ok. 180 stopni przez ok. 10 minut, aż będą gorące i ser się rozpuści. Smacznego!