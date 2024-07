Sezon na jagody już się rozpoczął a wraz z nim również ten na słodkie przekąski z wykorzystaniem tych owoców. Najbardziej znane i popularne są rzecz jasna jagodzianki. Niestety jak co roku, tak i w tym ceny tych słodkich bułek wypełnionych fioletowymi owocami są bardzo wysokie.

U takich gwiazd polskiej gastronomii, jak chociażby Magda Gessler, za jagodziankę trzeba zapłacić ok. 30 złotych. Tymczasem można to zrobić taniej i o wiele prościej. Pomoże w tym przepis Anny Starmach na ciasto jagodowe. O wiele prostsze w przygotowaniu, będzie równie smaczne. Poniżej prezentujemy przepis na ciasto jagodowe Ani Starmach.

Przepis

Składniki:

Ciasto

500 g mąki pszennej

200 g masła

masła 150 g cukru

4 żółtka

2 łyżki kwaśnej śmietany

1 łyżeczka proszku do pieczenia Nadzienie

łyżeczka proszku do pieczenia 300 g jagód

200 g konfitury malinowejBeza

120 g cukru

4białka

Sposób przygotowania:

Składniki ciasta wymieszaj, podziel na dwie części: 1/3 i 2/3. Mniejszą część włóż do zamrażarki, większą do lodówki. Po 30 minutach wyjmij ciasto z lodówki i rozwałkuj. Przełóż do formy o wymiarach 20 x 30 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto nakłuj widelcem i piecz 10 minut w temperaturze 170 stopni.

Po tym czasie ciasto wyciągnij z piekarnika. Posmaruj konfiturą, posyp jagodami. Białka ubijaj mikserem na sztywną pianę, pod koniec ubijania dodaj cukier. Pianę wyłóż na owoce. Zamrożone ciasto zetrzyj na tarce o grubych oczkach i posyp nim pianę. Ciasto piecz około 50 minut w 180 stopniach.