Surówka z kiszonej kapusty to jedna z najczęściej wybieranych jako dodatek do obiadu. Jest nie tylko smaczna, ale również bardzo zdrowa. Gdy ją przyrządzamy zazwyczaj dodajemy do niej oliwę lub olej.

Reklama

Dodaj to do surówki z kiszonej kapusty zamiast oleju lub oliwy

Okazuje się, że jest inny równie zdrowy i smaczny sposób na jej dosmaczenie. Niektórzy zamiast oleju dodają do surówki z kiszonej kapusty śmietanę. Ten składnik nadaje surówce nie tylko wyrazistego smaku, ale też sprawi, że będzie miękka.

Jakiej śmietany zamiast oleju, czy oliwy dodać? Najlepiej sprawdzi się ta 12 proc. Niektórym połączenie kiszonej kapusty i śmietany może wydać się dosyć zaskakujące, ale naprawdę warto spróbować, bo efekt może być zaskakujący.

Śmietana sprawi, że smak surówki będzie lekko słodki a jej konsystencja kremowa. Ten dodatek nie tylko podkreśli smak, ale też zmiękczy kapustę. Stanie się delikatna i przyjemna dla podniebienia.

Do surówki z kiszonej kapusty z dodatkiem śmietany warto też dorzucić startą marchewkę i jabłko. Skusicie się na takie wydanie tego obiadowego dodatku?