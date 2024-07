Sekretnym dodatkiem do rosołu polecanym przez profesjonalnych kucharzy jest… ocet. Tak, ten sam, który ma szerokie zastosowanie np. przy wykonywaniu różnego rodzaju przetworów z warzyw i owoców. Ocet to tak naprawdę rozcieńczony kwas octowy. Warto dodać go do rosołu ponieważ ma zdolność rozpuszczania tkanek łącznych i chrzęstnych znajdujących się w mięsie. Dzięki temu lepiej uwalnia się ich odżywcze składniki. W efekcie rosół ma bardziej esencjonalny, pełniejszy smak i aromat.

Kiedy należy oddać ocet do rosołu?

Jeśli chcesz wypróbować ten sposób na poprawienie smaku rosołu, dodaj maksymalnie jedną łyżkę na garnek na początku gotowania. Po pierwsze, z kości i mięsa uwolni się więcej składników. Po drugie – w trakcie gotowanie ocet zdąży się ulotnić, więc jego smak nie będzie wyczuwalny w potrawie.

Jaki ocet nadaje się do rosołu?

Dodając ocet do rosołu warto zwrócić uwagę przede wszystkim na jego stężenie. Wyższe oznacza, że octu dodajemy mniej. Rodzaj octu nie jest aż tak istotny. Do rosołu sprawdzi się np. ocet jabłkowy, ryżowy, zbożowy czy winny. Można też dodać zwykłego octu spirytusowego.

Dodawanie octu do rosołu. Na co trzeba uważać?

Warto pamiętać, że do rosołu nie powinno się stosować zamienników octu wykorzystywanych do zakwaszania potraw (czyli np. soku z cytryny). Taka zamiana w tym przypadku nie ma racji bytu – nie chodzi nam bowiem o zakwaszenie rosołu, tylko o wpływ kwasu octowego na jego mięsne składniki. Oznacza to również, że ocet nie ma zastosowania do rosołów wegetariańskich.