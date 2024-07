W tym przepisie siostry Anastazji na Owocowy Raj króluje nie jeden rodzaj owoców, ale aż trzy. Oprócz malin ta słynna kucharka proponuje dodać też jagody i porzeczki. Kwaskowatość tych owoców zostaje przełamana masą śmietankową.

Reklama

To idealny deser na letnie dni, po grillu, czy obiedzie w ogrodzie. Poniżej prezentujemy przepis na Owocowy Raj siostry Anastazji.

Przepis

Ciasto nr 1

Upiec biszkopt jasny z 6 jaj i prze­kroić na 2 części.

Składniki:

6 jaj

1 szklanka cukru kryształu

1 szklanka mąki

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

Wykonanie:

Białka ubić na sztywno, dodać żółtka i cu­kier. Dodać mąkę zmieszaną z proszkiem do pieczenia i lekko wymieszać. Wylać na formę do pieczenia. Piec w temp. 160- -180 st. C ok. 30-40 min.

Ciasto nr 2

Składniki:

30 dag mąki

5 dag margaryny

2 jaja

1/2 szklanki cukru kryształu

2 łyżki ciepłego mleka

1/2 łyżeczki amoniaku

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

Wykonanie:

Jaja utrzeć z cukrem, połączyć z roztopio­ną margaryną, dodać mleko z rozpuszczo­nym amoniakiem. Wymieszać i pozosta­wić na noc w lodówce. Następnie dodać mąkę wymieszaną z proszkiem do pie­czenia i wyrobić ciasto. Upiec 2 placki w temp. 160 st. C przez ok. 35 min.

Masa śmietankowa

Reklama

Składniki:

1 1/4 l śmietany 36%

1 szklanka cukru pudru

3 łyżeczki żelatyny

1/4 szklanki mleka

1/2 l malin (świeżych lub mrożonych)

1/2 l jagód (świeżych lub mrożonych)

1/2 l czerwonych porzeczek (świeżych lub mrożonych)

Wykonanie:

Śmietanę ubić, dodając cukier i żelatynę rozpuszczoną w mleku. Masę podzielić na 4 części. Do jednej dodać maliny, do dru­giej jagody, do trzeciej czerwone porzeczki. Czwartą część pozostawić bez dodatków.

Złożenie ciasta

Dodatek:

kakao do posypania

Biszkopt – masa śmietankowa z malinami – ciasto II – masa śmietankowa z jagoda­mi – biszkopt – masa śmietankowa z po­rzeczkami – ciasto II – masa śmietankowa bez dodatków – wierzch posypać kakao.