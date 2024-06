Ciasto kawa z mlekiem jest deserem idealnym na każdą okazję. Jego podstawa to biszkopt kawowy. lekki, puszysty a do tego przełożony kremem budyniowym również o smaku "małej czarnej". To właśnie on jest przysłowiową wisienką na torcie tego ciasta. Idealnie uzupełnia smak kawowego biszkoptu.

Ciasto to jest bardzo proste do przygotowania i robi się je bardzo szybko. Dodatkowo można je podać udekorowane wiórkami czekolady, kakao albo bitą śmietaną. W duecie z małą czarną będzie smakować idealnie nawet po obfitym obiedzie.

Przepis na ciasto

Składniki:

4 jajka

1 szklanka cukru

1 szklanka mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki kawy rozpuszczalnej rozpuszczone w 2 łyżkach gorącej wody

500 ml mleka

1 opakowanie budyniu waniliowego (bez cukru)

3 łyżki cukru

2 łyżki kawy rozpuszczalnej

200 g masła (w temperaturze pokojowej)

Sposób przygotowania:

Biszkopt:

Przygotowanie formy: Rozgrzej piekarnik do 180°C. Natłuść i wyłóż papierem do pieczenia okrągłą formę o średnicy około 24 cm. Ubicie jajek: Oddziel białka od żółtek. Białka ubij na sztywno, stopniowo dodając cukier, aż masa będzie gładka i lśniąca. Dodaj żółtka i delikatnie wymieszaj. Dodanie kawy: Do ubitej masy jajecznej dodaj rozpuszczoną kawę i delikatnie wymieszaj. Mieszanie z mąką: Przesiej mąkę razem z proszkiem do pieczenia. Stopniowo dodawaj suche składniki do masy jajecznej, delikatnie mieszając szpatułką, aż wszystko się połączy.

Pieczenie: Przelej ciasto do przygotowanej formy i piecz przez około 25-30 minut, aż biszkopt będzie złocisty i suchy przy wkładaniu wykałaczki. Po upieczeniu wyjmij z piekarnika i pozostaw do ostygnięcia.

Krem budyniowy:

Gotowanie budyniu: W garnku zagotuj 400 ml mleka z cukrem. W pozostałym mleku (100 ml) rozprowadź proszek budyniowy i kawę rozpuszczalną, a następnie dodaj do gotującego się mleka. Mieszaj, aż budyń zgęstnieje. Odstaw do całkowitego ostygnięcia. Przygotowanie kremu: Masło ubij na puszystą masę. Stopniowo dodawaj ostudzony budyń, miksując na niskich obrotach, aż krem będzie gładki i jednolity.

Złożenie ciasta:

Przecięcie biszkoptu: Przecięcie ostudzonego biszkoptu na dwa lub trzy równe blaty. Nakładanie kremu: Na pierwszym blacie rozsmaruj warstwę kremu budyniowego, przykryj kolejnym blatem biszkoptu i powtórz, aż wszystkie blaty będą przełożone kremem. Wierzch i boki ciasta również posmaruj kremem. Dekoracja: Ciasto możesz udekorować startą czekoladą, kakao lub bitą śmietaną według własnego uznania.

Chłodzenie:

Wstaw ciasto do lodówki na co najmniej 2-3 godziny, aby krem dobrze się schłodził i stężał.