Sos do burgera to zawsze bardzo ważny składnik ulubionych kanapek. Odpowiednio dobrany idealnie podkreśla smak burgera i nadaje mu charakteru.

W tym przepisie ważnym składnikiem jest curry. Ta przyprawa nadaje świeżości i orientalnego stylu. Bracia Budnik radzą, by wybierając sos do burgera, zawsze brać pod uwagę również pozostałe składniki, np. mięso i warzywa. Dlaczego? Nie wszystkie smaki idealnie się ze sobą komponują, chociaż w tym przypadku naprawdę trudno znaleźć na to przykłady - uważają kucharze.

Sos curry do burgera świetnie sprawdzi się zarówno z wołowiną, drobiem, jak i rybami. Dodatek limonki oraz kolendry, które też się w nim znajdują, zapewnią efekt wow. Poniżej prezentujemy przepis na majonezowy sos curry do burgera.

Przepis na sos do burgera

Składniki:

5 łyżek gęstego majonezu

2 łyżki jogurtu bałkańskiego

1 łyżeczka curry w proszku

1 łyżka ketchupu

sok z połowy limonki

5 ziaren kolendry

sól i pieprz

Przygotowanie:

Do miski z majonezem dodajemy jogurt, rozgniecione ziarna kolendry, ketchup i curry w proszku. Dokładnie mieszamy wszystkie składniki, jednocześnie wlewając sok z limonki. Na koniec doprawiamy solą i pieprzem. Odstawiamy do lodówki na kilka minut.