Wyjątkowo smaczna pasta do kanapek

Kanapki to nadal często nieodłączny element polskich śniadań i kolacji. Choć można je przygotować na mnóstwo różnych sposobów, jest jeden wyjątkowy przepis.Jego podstawą jest pasta. Ta gęsta pastado smarowania pieczywa łączy ze sobą kremową konsystencję i intensywny smak. A co najważniejsze – jest zdrowa i łatwa w przygotowaniu. Pasty do chleba to doskonały przepis na zdrową i smaczną przekąskę. To świetny dodatek nie tylko do pieczywa, ale także jako dip np.: do chrupiących przekąsek, placuszków czy upieczonych warzyw.

Choć na rynku znaleźć można mnóstwo przepisów na różnego rodzaju pasty kanapkowe – takie, jak np.: klasyczna pasta jajeczna, pasty rybne czy warzywne – to ten przepis jest wyjątkowy. Ta propozycja pasty ze słonecznika i suszonych pomidorów wyróżnia się na tle innych.

Nasiona słonecznika, bogate w składniki odżywcze, w połączeniu z suszonymi pomidorami tworzą niepowtarzalny smak, który doskonale sprawdzi się na chrupiącym, świeżym pieczywie. To idealna propozycja dla tych, którzy szukają czegoś nowego i zdrowego na kanapki.

Pasta ze słonecznika i suszonych pomidorów: składniki i przygotowanie

Jak przygotować pastę ze słonecznika i suszonych pomidorów? Jak podaje portal Haps.pl, do jej przyrządzenia potrzebować będziemy następujących produktów.

Składniki pasty:

1 szklanka nasion słonecznika

3-4 suszone pomidory

2-3 ząbki czosnku

2 łyżki oleju z suszonych pomidorów

z Sól, pieprz, ziołaprowansalskie - do smaku

Sposób przygotowania: