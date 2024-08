Smaki rodem z Hiszpanii: wyjątkowy przepis na makaron

Makaronto jedno z tych dań, które jest proste w przygotowaniu i uniwersalne.Makaron do składnik wielu potraw i zup. Można go podawać przyrządzonego na różne sposoby. Świetnie smakuje jako dodatek do zup, a także podawany na słodko, z mięsem czy serem.

Choć na co dzień sięgamy po różne, tradycyjne wersje tagliatelle, penne czy spaghetti, warto czasem spróbowaćczegośnowego. Poniższy przepis inspirowany jest smakami słonecznej Hiszpanii – to receptura na makaron z krewetkami, szpinakiem, suszonymi pomidorami i białym winem. To wyjątkowe połączenie, które z pewnością sprawi, że choć na chwilę poczujesz się jak w hiszpańskiej restauracji.

Krewetki to prawdziwa uczta dla miłośników owoców morza. Gdy połączy się je z delikatnym szpinakiem, intensywnymi suszonymi pomidorami i nutą wytrawnego wina, otrzymamy danie, które zachwyca swoim smakiem i aromatem. Hiszpania słynie nie tylko z corridy i flamenco, ale także z wyśmienitych win, które potrafią wydobyć i podkreślić smak każdego dania. W tym przepisie wino odgrywa kluczową rolę. Makaron wchłania jego wytrawny smak, dodając wyjątkowego smaku także pozostałym składnikom.

Przygotowanie makaronu z krewetkami: prosty przepis na wyjątkowy obiad

Składniki. Jak podaje portal Haps.pl, do przygotowania tego hiszpańskiego dania potrzebne są następujące składniki:

300 g ulubionego makaronu (najlepiej spaghetti)

(najlepiej spaghetti) 300-400 g krewetek

duża garść szpinaku (najlepiej świeżego)

(najlepiej świeżego) 3 ząbki czosnku

kilka sztuk suszonych pomidorów (najlepiej 4-5 sztuk)

(najlepiej 4-5 sztuk) 1 łyżka masła

Pół szklanki białego wytrawnego wina

Pieprz i sól (do smaku).

Przygotowanie. Makaronzkrewetkamiiwinem przygotujemy w następujący sposób.